Шатов — об уходе Бикфалви из «Урала»: «Нет никаких обид»

Бывший тренер «Урала» Олег Шатов в интервью «СЭ» рассказал о расставании екатеринбуржцев с нападающим Эриком Бикфалви.

— Что у вас произошло с Эриком Бикфалви? Он легенда «Урала», но ушел из клуба и обвинил вас, сказав, что «новый тренер не хотел видеть Бикфалви в команде».

— Когда Эрик приезжал попрощаться с клубом, мы с ним наедине поговорили. И в итоге пожали руки, у нас нет никаких обид. Что касается причин его ухода, то вопрос не только ко мне. Это не исключительно мое решение. Оно в целом созрело у всех. Поэтому Эрику хочется сказать спасибо за все то время, которое он провел в «Урале», и пожелать ему здоровья. Он очень хороший футболист и прекрасный человек.

Бикфалви выступал за «Урал» с января 2017 по февраль 2025 года. Он забил 61 гол и сделал 22 результативные передачи в 227 матчах за команду из Екатеринбурга.