Шатов — об отсутствии ВАР на всех стадионах в ФНЛ: «Спортивный принцип изначально нарушен, правила меняются каждый раз»

Бывший тренер «Урала» Олег Шатов в интервью «СЭ» высказался о судействе в ФНЛ.

— Судьи в ФНЛ намного слабее, чем в премьер-лиге?

— Не скажу, что [уровень] катастрофически ниже. И в РПЛ ошибаются очень часто. Но хотелось бы верить, что это просто такая квалификация арбитров, а не предвзятость. Поэтому пусть судьи тоже прибавляют, учатся, как и футболисты, тренеры. Может быть, кого-то тоже можно отправить на повышение квалификации.

На самом деле с системой ВАР [появились] разные трактовки, но арбитры не могут прийти к единому знаменателю. Поэтому каждый раз правила меняются: здесь рука, здесь не рука... Честно, иногда самому тяжело разобраться.

— На стадионе «Урала» в прошлом сезоне вообще не было ВАР.

— Да, только у «Родины», «Черноморца» и «Сочи» была эта система.

— Это нормально?

— Спортивный принцип изначально нарушен. Либо [ВАР] есть у всех, либо ни у кого не должно быть. Тогда все в равных условиях.

«Урал» занял четвертое место в прошлом сезоне первой лиги. В стыковых матчах клубов РПЛ и ФНЛ екатеринбуржцы уступили «Ахмату» по сумме 2 встреч (2:1, 0:2).

На старте сезона-2025/26 «Урал» одержал 3 победы в 3 матчах и лидирует в первой лиге.