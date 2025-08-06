Шатов: «Готов ли вернуться в «Урал»? Если будет нужно, то соберу вещи и приеду»

Бывший тренер «Урала» Олег Шатов в интервью «СЭ» высказался о возможном возвращении в клуб из Екатеринбурга.

— Президент «Урала» Григорий Иванов говорил, что в будущем видит вас чуть ли не в роли президента клуба. Допускаете, что вернетесь в клуб в таком статусе?

— В роли президента? Не думаю. Наверное, Григорий Викторович оговорился немного. Но это моя родная команда. Если сложится судьба так, что мне нужно будет вернуться, я с удовольствием соберу вещи и приеду.

— Есть команда, которую мечтаете возглавить в качестве тренера?

— Пока нет. Я не витаю в облаках. Сейчас передохнем, пойдем учиться на категорию PRO и будем рассматривать варианты [продолжения карьеры].

— А предложения после «Урала» были?

— Нет.

5 июня «Урал» официально объявил об уходе Шатова из клуба. Специалист работал в тренерском штабе команды с лета 2024 года. В ноябре 34-летний россиянин был назначен исполняющим обязанности главного тренера. Позднее главным тренером уральцев стал Сергей Томаров, а Шатов вошел в его штаб.