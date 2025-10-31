Романцев — о скандальных решениях в «Торпедо»: «Руководят не футбольные люди»
Легендарный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев в интервью «СЭ» прокомментировал ситуация в «Торпедо».
— Вы частенько повторяете, что внимательно следите за тренерскими делами своих воспитанников. Как восприняли уход из «Торпедо» Дмитрия Парфенов, уволенного всего после месяца работы, и возвращение в команду Олега Кононова, с которым она оказалась в зоне вылета?
— Даже не знаю, как комментировать такую нелепость — паноптикум, да и только! Как и многое из того, что происходит в клубе с богатой и славной историей. Впрочем, стоит ли удивляться, если им руководят случайные в футболе люди... Начну с Кононова, к которому нет и не может быть претензий, поскольку идея расставания со сменившим его Парфеновым наверняка принадлежит не ему. Олег — профессиональный тренер, судьба которого в руках тех, кто платит. Дали работу — спасибо, показали на дверь — до свидания. Опять позвали — еще раз спасибо... Издержки профессии. Потому и отношусь к нему с уважением. Но такой комбинации с обратной заменой я на своем футбольном веку не видел и не слышал. Так что ей самое место в Книге Гиннесса. Что касается Димы Парфенова, то он один из любимых моих игроков, сумевший со скромным «Тосно» совершить маленькое футбольное чудо — выиграть Кубок страны. Значит, это человек с характером, умением идти к цели и способностью бороться за нее. Именно такой и был нужен оказавшемуся в турнирном болоте многострадальному «Торпедо». Но его начальники, видимо, перепутали Дмитрия со стариком Хаттабычем. И через месяц, не увидев свою команду в лидерах, огорошили народ сообщением: «Благодарим специалиста за проделанную работу и желаем ему удачи в дальнейшей тренерской карьере!». И это от имени клуба с заводскими традициями, который всегда отличали рабочая честность и порядочность? Стыдно! Оказывается, вот так, «по-дружески», можно плюнуть тренеру в лицо, лишить работы, не дав времени даже толком осмотреться на новом месте! Повторюсь, паноптикум, да и только! Извините, но больше сказать нечего. Да и не хочу!
А тем, кто помнит и знал «Торпедо» его славных победных времен или знаком с давней, богатой историей команды, выражаю соболезнования в связи с уходом из жизни одного из великих игроков тех времен Виктора Шустикова. К сожалению, я не был с ним знаком. Но много слышал и читал об этом легендарном футболисте и огромной души человеке. Светлая Вам память, Виктор Михайлович...
«Торпедо» объявило об уходе Парфенова 15 октября. Он проработал с командой чуть больше месяца. После увольнения Парфенова на пост главного тренера «Торпедо» вернулся Олег Кононов, который покинул клуб на старте сезона.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Нижний Новгород
|6
|6
|0
|0
|19-6
|18
|
2
|Велес
|6
|4
|0
|2
|7-8
|12
|
3
|Спартак Кс
|6
|3
|3
|0
|11-5
|12
|
4
|Урал
|6
|3
|2
|1
|10-2
|11
|
5
|Торпедо
|6
|3
|1
|2
|10-5
|10
|
6
|Сочи
|6
|3
|1
|2
|11-7
|10
|
7
|Ротор
|6
|3
|1
|2
|11-8
|10
|
8
|Енисей
|6
|2
|3
|1
|10-9
|9
|
9
|Шинник
|6
|2
|3
|1
|9-8
|9
|
10
|Уфа
|6
|2
|3
|1
|8-7
|9
|
11
|Арсенал
|6
|2
|2
|2
|5-9
|8
|
12
|Волга
|6
|2
|0
|4
|6-9
|6
|
13
|Челябинск
|6
|2
|0
|4
|7-12
|6
|
14
|Нефтехимик
|6
|2
|0
|4
|3-10
|6
|
15
|Ленинградец
|6
|1
|2
|3
|3-8
|5
|
16
|СКА-Хабаровск
|6
|1
|0
|5
|4-11
|3
|
17
|Текстильщик
|6
|0
|3
|3
|4-8
|3
|
18
|КАМАЗ
|6
|0
|2
|4
|6-12
|2
|19.08
|18:00
|КАМАЗ – Текстильщик
|- : -
|19.08
|19:30
|Велес – Нижний Новгород
|- : -
|20.08
|18:00
|Нефтехимик – Сочи
|- : -
|20.08
|18:30
|Арсенал – Ротор
|- : -
|27.09
|00:00
|Волга – Ленинградец
|- : -
|27.09
|00:00
|Спартак Кс – Урал
|- : -
|27.09
|00:00
|Уфа – Торпедо
|- : -
|27.09
|00:00
|Челябинск – Енисей
|- : -
|27.09
|00:00
|Шинник – СКА-Хабаровск
|- : -
|Г
|
|
Амур Калмыков
Спартак Кс
|9
|
|
Вячеслав Грулев
Нижний Новгород
|7
|
|
Илья Азявин
Шинник
|4
|П
|
|
Артем Симонян
Ротор
|4
|
|
Артем Соколов
Нижний Новгород
|4
|
|
Илья Сафронов
Челябинск
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Константин Плиев
СКА-Хабаровск
|5
|1
|2
|
|
Матвей Першин
Ленинградец
|5
|1
|1
|
|
Илья Сафронов
Челябинск
|5
|1
|1