Олег Матыцин поддержал снижение государственной поддержки «Луча» и «Адмирала»

Министр спорта РФ Олег Матыцин ответил на вопрос, как он относится к снижению господдержки ФК «Луч» и ХК «Адмирал».

«В сегодняшней ситуации это единственно верное решение, — цитируют Матыцина «РИА Новости». — Приоритеты обусловлены ситуацией, в которой оказалась вся страна. И не может один вид деятельности, которым в данном случае является профессиональный футбол и профессиональный хоккей, жить обособленно. Решения, которые отражают ту ситуацию, в которой мы сейчас все живем, абсолютно оправданы. Спорт тоже должен быть социально ответственным, жить вместе со всей страной и показывать пример того, что мы солидарны».

Ранее стало известно, что власти Приморья решили направить в резервный фонд средства, которые планировалось выделить на финансирование «Луча» и «Адмирала».