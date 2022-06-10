Олег Кононов возглавил тульский «Арсенал»

«Арсенал» объявил о назначении на должность главного тренера команды Олега Кононова. Сроки контракта не сообщаются.

56-летний специалист уже работал в клубе в начале сезона-2018/19. Под его руководством «Арсенал» провел 14 матчей в РПЛ.

Отметим, что специалист начинал тренерскую карьеру в минских «Торпедо» и «Локомотиве», затем трудился в украинских клубах «Металлург» (Запорожье), «Карпаты» и «Севастополь». В российском чемпионате он тренировал «Краснодар», «Ахмат» и «Спартак».

Последней командой Кононова была латвийская «Рига», в которой он работал в 2020 году.

Ранее должность главного тренера «Арсенала» занимал черногорец Миодраг Божович. Клуб по итогам сезона РПЛ-2021/22 занял последнее, 16-е место и напрямую вылетел ФНЛ-1.