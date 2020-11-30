Один из руководителей «Балтики» назвал арбитра скотиной

Руководитель отдела развития «Балтики» Юрий Аракелян в резкой форме высказался об арбитре Юнусе Кошко.

В сториз Instagram он опубликовал фото судьи и написал: «Ты подлец, если бы ты был мужчиной... Мы однажды увидимся, когда ты уже не будешь прикрытый этой властью, один на один! Ты подлец, и если тебе передадут этот скрин, знай, я тебя презираю четыре матча подряд и готов выйти с тобой раз на раз, скотина! Мы еще увидимся в других обстоятельствах, скотина».

Кошко 29 ноября судил матч 25-го тура Олимп-ФНЛ между «Балтикой» и «Торпедо» (0:0).