Образовано новое юридическое лицо АНО «Рубин»

Постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан создана Автономная некоммерческая организация «Футбольный клуб «Рубин». Директором АНО стал Шамил Хуснутдинов, сообщила пресс-служба команды.

С 2004 по 2019 год он занимал пост директора хоккейного клуба «Ак Барс». Вместе с командой он стал трехкратным обладателем Кубка Гагарина.

«Рубин» занимает 3-е место в турнирной таблице Первой лиги.