Оборин стал главным тренером "Факела"

"Факел"​ официально объявил о назначении Сергея Оборина на пост главного тренера. 63-летний специалист сменил Сергея Булатова, который возглавил воронежский клуб в апреле 2019 года.

Оборин известен по работе в "Амкаре", "Крыльях Советов" и "Сибири".

– Прежде всего, хочу сказать, что мне приятно оказаться в клубе с такими богатыми традициями, историей и болельщиками, – цитирует Оборина пресс-служба клуба. – Начинаю свою работу в "Факеле" в очень нестандартной ситуации – сами знаете, что действующий контракт с клубом имеет лишь один футболист. По сути дела, сегодня мы начинаем с чистого листа. Времени для формирования команды очень мало, надо оперативно включаться в работу.

В прошлом сезоне ФНЛ "Факел" занял 17-е место в турнирной таблице.