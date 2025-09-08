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8 сентября 2025, 17:30

Нутрициолог рассказала о полезных свойствах кумыса для футболистов «Уфы»

Александр Абустин
корреспондент

Нутрициолог Александра Степаненко в разговоре с «СЭ» поделилась мнением об употреблении кумыса игроками «Уфы».

«Кумыс — легкоусвояемый белок, и он усваивается значительно быстрее, чем белок из цельного молока. Этот продукт содержит сывороточный белок, состоящий из альбумина и глобулина. Такой вид белка значительно быстрее попадает в мышцы и восстанавливает повреждения, которые образуются во время игр», — сказала Степаненко «СЭ».

8 сентября генеральный директор «Уфы» Марат Шмаков заявил Mash, что игроки клуба начали пить кумыс перед матчами. Причиной тому стал гол нападающего Уильямса Чимези, который он забил в матче 7-го тура ФНЛ против «Чайки» (4:0). Перед игрой 19-летний нигериец выпил кисломолочный напиток.

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ФК Уфа
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«Чайка» — «Черноморец»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Черноморец»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
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 И В Н П +/- О
1
 Ротор 0 0 0 0 0-0 0
2
 Велес 0 0 0 0 0-0 0
3
 Пари НН 0 0 0 0 0-0 0
4
 Уфа 0 0 0 0 0-0 0
5
 Волга 0 0 0 0 0-0 0
6
 Сочи 0 0 0 0 0-0 0
7
 Енисей 0 0 0 0 0-0 0
8
 Челябинск 0 0 0 0 0-0 0
9
 Нефтехимик 0 0 0 0 0-0 0
10
 Текстильщик 0 0 0 0 0-0 0
11
 КАМАЗ 0 0 0 0 0-0 0
12
 Арсенал 0 0 0 0 0-0 0
13
 СКА-Хаб. 0 0 0 0 0-0 0
14
 Урал 0 0 0 0 0-0 0
15
 Спартак Кс 0 0 0 0 0-0 0
16
 Шинник 0 0 0 0 0-0 0
17
 Торпедо 0 0 0 0 0-0 0
18
 Ленинградец 0 0 0 0 0-0 0
Результаты / календарь
1 тур
11.07 00:00 Пари НН – Ротор - : -
11.07 00:00 Волга – Енисей - : -
11.07 00:00 Нефтехимик – Велес - : -
11.07 00:00 Шинник – Сочи - : -
11.07 00:00 Спартак Кс – КАМАЗ - : -
11.07 00:00 Урал – Торпедо - : -
11.07 00:00 Арсенал – Текстильщик - : -
11.07 00:00 Уфа – Ленинградец - : -
11.07 00:00 Челябинск – СКА-Хаб. - : -
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