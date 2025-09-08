Нутрициолог рассказала о полезных свойствах кумыса для футболистов «Уфы»

Нутрициолог Александра Степаненко в разговоре с «СЭ» поделилась мнением об употреблении кумыса игроками «Уфы».

«Кумыс — легкоусвояемый белок, и он усваивается значительно быстрее, чем белок из цельного молока. Этот продукт содержит сывороточный белок, состоящий из альбумина и глобулина. Такой вид белка значительно быстрее попадает в мышцы и восстанавливает повреждения, которые образуются во время игр», — сказала Степаненко «СЭ».

8 сентября генеральный директор «Уфы» Марат Шмаков заявил Mash, что игроки клуба начали пить кумыс перед матчами. Причиной тому стал гол нападающего Уильямса Чимези, который он забил в матче 7-го тура ФНЛ против «Чайки» (4:0). Перед игрой 19-летний нигериец выпил кисломолочный напиток.