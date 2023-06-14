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Сегодня, 10:25

Полузащитник «Кубани» Абдоков: «Всегда хотел попробовать себя на уровне РПЛ. Думаю, готов к этому»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Полузащитник «Кубани» Нури Абдоков в разговоре с «СЭ» высказался о возможном переходе в команду Российской премьер-лиги.

«Честно говоря, не особо в курсе ситуации. Здесь лучше обращаться за комментариями к моему агенту. Слышал, конечно, что есть предложения после удачно проведенного сезона, но не забиваю себе голову этим. Если будет какая-то конкретика, то сядем, все обсудим и примем взвешенное решение. Естественно, как футболисту мне хочется расти и развиваться, прогрессировать. Всегда хотел попробовать себя на уровне РПЛ и думаю, что сейчас готов к этому. Поэтому ничего исключать нельзя. В то же время мне дорога «Кубань». Уверен, что и здесь можно будет решать серьезные задачи», — сказал Абдоков «СЭ».

В минувшем сезоне 22-летний полузащитник провел 33 матча в первой лиге, забил 11 голов в чемпионате и 1 в Кубке России, а также отметился 1 результативной передачей.

Футбол
Первая лига
РПЛ
ФК Кубань
0
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Полузащитник «Кубани» Абдоков: «Остаются приятные ощущения, что мы решили задачу — команда осталась в ФНЛ»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Рубин 34 19 12 3 53-27 69
2
 Балтика 34 18 13 3 56-30 67
3
 Алания 34 17 11 6 56-35 62
4
 Енисей 34 13 15 6 43-35 54
5
 Родина 34 13 11 10 42-38 50
6
 Нефтехимик 34 12 11 11 34-33 47
7
 Шинник 34 13 7 14 36-41 46
8
 Динамо Мх 34 12 10 12 25-29 46
9
 Акрон 34 10 16 8 38-36 46
10
 СКА-Хаб. 34 11 11 12 50-39 44
11
 КАМАЗ 34 11 11 12 35-36 44
12
 Волгарь 34 11 11 12 37-41 44
13
 Арсенал 34 11 8 15 37-46 41
14
 Кубань 34 9 10 15 36-41 37
15
 Велес 34 9 6 19 35-55 33
16
 Уфа 34 8 8 18 35-46 32
17
 Краснодар-2 34 8 7 19 32-54 31
18
 Волга 34 6 12 16 23-41 30
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3.06 09:00
СКА-Хаб. – Арсенал
 6 : 0
3.06 14:00
Балтика – Велес
 2 : 1
3.06 14:00
Динамо Мх – Алания
 1 : 2
3.06 14:00
Краснодар-2 – Шинник
 4 : 0
3.06 14:00
Уфа – Кубань
 1 : 2
3.06 14:00
Енисей – Волга
 0 : 0
3.06 14:00
Родина – Рубин
 0 : 0
3.06 17:00
Акрон – Волгарь
 4 : 0
3.06 17:00
КАМАЗ – Нефтехимик
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Николай Гиоргобиани

Алания

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Александр Гаглоев

Александр Гаглоев

КАМАЗ

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Артем Кулишев

Артем Кулишев

Шинник

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Андрей Савинов

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Марат Бокоев

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Константин Савичев

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