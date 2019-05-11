"Ну здравствуй, РПЛ!" "Сочи" и "Тамбов" отреагировали на выход в премьер-лигу

"Сочи" и "Тамбов", которые независимо от результатов оставшихся встреч поднимутся в РПЛ, отреагировали на повышение в классе. Напомним, что "Шинник" обыграл в "Томь" в матче 36-го тура первенства России (1:0) и лишил сибиряков шанса на прямой выход в премьер-лигу.

Оба клуба сыграют в высшем дивизионе впервые в своей истории, правда если команды из Тамбова никогда так высоко не забирались, то Сочи был с 1993 по 1999 годы был представлен в элите российского футбола "Жемчужиной".

– История! "Тамбов" в РПЛ! Величайший момент в истории тамбовского футбола! – говорится в сообщении пресс-службы "Тамбова".

– Ну здравствуй, РПЛ, – говорится в Твиттере "Сочи".

"Шинник" вывел "Сочи" и "Тамбов" в премьер-лигу