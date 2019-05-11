"Ну здравствуй, РПЛ!" "Сочи" и "Тамбов" отреагировали на выход в премьер-лигу

"Сочи" и "Тамбов", которые независимо от результатов оставшихся встреч поднимутся в РПЛ, отреагировали на повышение в классе. Напомним, что "Шинник" обыграл в "Томь" в матче 36-го тура первенства России (1:0) и лишил сибиряков шанса на прямой выход в премьер-лигу.
Оба клуба сыграют в высшем дивизионе впервые в своей истории, правда если команды из Тамбова никогда так высоко не забирались, то Сочи был с 1993 по 1999 годы был представлен в элите российского футбола "Жемчужиной".
– История! "Тамбов" в РПЛ! Величайший момент в истории тамбовского футбола! – говорится в сообщении пресс-службы "Тамбова".
– Ну здравствуй, РПЛ, – говорится в Твиттере "Сочи".
ИСТОРИЯ 🔥🔥🔥 #фктамбов в @rfpl 🙏🙏🙏 Величайший момент в истории тамбовского футбола! #фктамбоввРПЛ pic.twitter.com/A3zTV1KIfh– ФК "Тамбов" (@fctambov68) 11 мая 2019 г.
Ну здравствуй, @rfpl! pic.twitter.com/64dhNyFniU– ФК "Сочи" (@pfcsochi) 11 мая 2019 г.