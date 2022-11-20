Уткульбаев: «Горд, что мне довелось стать тренером «Рубина»

Новый тренер «Рубина» Юрий Уткульбаев после победы над «Уфой» (2:1) рассказал о своем назначении.

— Какое у вас впечатление от назначения на пост тренера?

— Какое впечатление может быть у человека, который с 1997 года еще был футболистом «Рубина», выходил из второй лиги в первую? Потом работал больше 10 лет в клубе, воспитывал молодежь. Я горд, что мне это довелось. Пусть это будет и один-два матча. Сделаю все, чтобы «Рубин» побеждал.

Этот матч для казанского клуба стал первым после увольнения Леонида Слуцкого. 15 ноября «Рубин» объявил о том, что 51-летний специалист покинул пост главного тренера команды по собственному желанию.