Уткульбаев: «Горд, что мне довелось стать тренером «Рубина»
Новый тренер «Рубина» Юрий Уткульбаев после победы над «Уфой» (2:1) рассказал о своем назначении.
— Какое у вас впечатление от назначения на пост тренера?
— Какое впечатление может быть у человека, который с 1997 года еще был футболистом «Рубина», выходил из второй лиги в первую? Потом работал больше 10 лет в клубе, воспитывал молодежь. Я горд, что мне это довелось. Пусть это будет и один-два матча. Сделаю все, чтобы «Рубин» побеждал.
Этот матч для казанского клуба стал первым после увольнения Леонида Слуцкого. 15 ноября «Рубин» объявил о том, что 51-летний специалист покинул пост главного тренера команды по собственному желанию.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|19
|10
|8
|1
|33-21
|38
|
2
|Алания
|19
|10
|5
|4
|35-22
|35
|
3
|Рубин
|19
|9
|7
|3
|33-22
|34
|
4
|Енисей
|19
|9
|7
|3
|28-19
|34
|
5
|Арсенал
|18
|9
|4
|5
|28-20
|31
|
6
|СКА-Хаб.
|18
|8
|5
|5
|33-21
|29
|
7
|Шинник
|19
|8
|3
|8
|21-21
|27
|
8
|КАМАЗ
|18
|7
|6
|5
|23-18
|27
|
9
|Нефтехимик
|19
|7
|6
|6
|18-14
|27
|
10
|Волгарь
|18
|7
|5
|6
|19-17
|26
|
11
|Динамо Мх
|18
|6
|7
|5
|14-14
|25
|
12
|Родина
|18
|5
|5
|8
|17-23
|20
|
13
|Акрон
|18
|4
|8
|6
|18-24
|20
|
14
|Уфа
|19
|4
|6
|9
|15-26
|18
|
15
|Велес
|18
|5
|1
|12
|13-30
|16
|
16
|Кубань
|18
|4
|4
|10
|16-20
|16
|
17
|Волга
|19
|3
|6
|10
|15-28
|15
|
18
|Краснодар-2
|18
|3
|3
|12
|12-31
|12
|19.11
|19:00
|
Балтика – Шинник
|1 : 0
|20.11
|12:00
|
Уфа – Рубин
|1 : 2
|20.11
|13:00
|
Енисей – Алания
|2 : 0
|20.11
|14:00
|
Нефтехимик – Волга
|1 : 2
|20.11
|15:00
|
Акрон – Арсенал
|- : -
|20.11
|15:00
|
Родина – Велес
|- : -
|20.11
|16:00
|
Динамо Мх – Волгарь
|- : -
|20.11
|17:00
|
Краснодар-2 – СКА-Хаб.
|- : -
|20.11
|19:00
|
КАМАЗ – Кубань
|- : -
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|10
|
|
Виталий Лисакович
Рубин
|8
|
|
Кирилл Панченко
Арсенал Т
|8
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|9
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|7
|
|
Николай Гиоргобиани
Алания
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|17
|1
|2
|
|
Марат Бокоев
Велес
|16
|1
|1
|
|
Артур Гилязетдинов
Волгарь
|15
|1
|5