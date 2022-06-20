Новым главным тренером «Енисея» стал Артем Горлов

Артем Горлов стал новым тренером «Енисея». Как сообщает пресс-служба клуба, контракт с главным тренером рассчитан на 2 года.

34-летний Горлов — воспитанник ЦСКА. В 27 лет он возглавил «Домодедово», позже руководил «Кубанью-2». В качестве главного тренера также работал в литовской «Паланге», латвийских «Даугавпилсе», «Ноа Юрмала», «Знамени Труда».

Ранее «Енисеем» руководил Вадим Гаранин, который покинул клуб вместе со своим тренерским штабом. Специалист может возглавить «Сочи» после ухода Владимира Федотова в ЦСКА.