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Сегодня, 08:11

Новым главным тренером «Енисея» стал Артем Горлов

Анна Горшкова
Корреспондент
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Артем Горлов стал новым тренером «Енисея». Как сообщает пресс-служба клуба, контракт с главным тренером рассчитан на 2 года.

34-летний Горлов — воспитанник ЦСКА. В 27 лет он возглавил «Домодедово», позже руководил «Кубанью-2». В качестве главного тренера также работал в литовской «Паланге», латвийских «Даугавпилсе», «Ноа Юрмала», «Знамени Труда».

Ранее «Енисеем» руководил Вадим Гаранин, который покинул клуб вместе со своим тренерским штабом. Специалист может возглавить «Сочи» после ухода Владимира Федотова в ЦСКА.

Источник: https://vk.com/fcenisey?w=wall-9578955_560837
Футбол
ФНЛ
ФК Енисей
Вадим Гаранин
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