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Новиков в среду подпишет с «Нефтехимиком» контракт на полтора года

22:42
Кирилл Новиков. Фото ФК "Динамо"
Кирилл Новиков. Фото ФК "Динамо"
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Бывший тренер «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал «СЭ» информацию о переговорах с «Нефтехимиком».

«Сегодня у меня состоялась встреча с президентом клуба Тимуром Шигабутдиновым. Разговор получился конструктивным, достигли взаимопонимания по всем вопросам», — сказал Новиков.

По данным «СЭ», Новиков подпишет с «Нефтехимиком» контракт на полтора года в среду, 13 января. Нижнекамский клуб занимает в ФНЛ восьмое место после 26 туров. (Константин Алексеев)

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