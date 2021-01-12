Новиков в среду подпишет с «Нефтехимиком» контракт на полтора года

Бывший тренер «Динамо» Кирилл Новиков прокомментировал «СЭ» информацию о переговорах с «Нефтехимиком».

«Сегодня у меня состоялась встреча с президентом клуба Тимуром Шигабутдиновым. Разговор получился конструктивным, достигли взаимопонимания по всем вопросам», — сказал Новиков.

По данным «СЭ», Новиков подпишет с «Нефтехимиком» контракт на полтора года в среду, 13 января. Нижнекамский клуб занимает в ФНЛ восьмое место после 26 туров. (Константин Алексеев)