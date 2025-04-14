Новиков назвал «херней» информацию о договорном матче с «Уралом»

Главный тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном договорном матче против «Урала» (2:3) в 28-м туре первой лиги.

«Ну что вы херней занимаетесь? Вам больше спросить нечего? Даже опровергать ничего не буду. Это бред», — сказал Новиков «СЭ».

Ранее Telegram-канал Sport Baza сообщил, что второй тайм встречи мог быть договорным. После первого тайма нижнекамский клуб выигрывал со счетом 2:0.