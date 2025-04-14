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14 апреля, 14:22

Новиков назвал «херней» информацию о договорном матче с «Уралом»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Кирилл Новиков.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков в разговоре с «СЭ» отреагировал на информацию о возможном договорном матче против «Урала» (2:3) в 28-м туре первой лиги.

«Ну что вы херней занимаетесь? Вам больше спросить нечего? Даже опровергать ничего не буду. Это бред», — сказал Новиков «СЭ».

Ранее Telegram-канал Sport Baza сообщил, что второй тайм встречи мог быть договорным. После первого тайма нижнекамский клуб выигрывал со счетом 2:0.

Кирилл Новиков
Футбол
Первая лига
ФК Нефтехимик
ФК Урал
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 И В Н П +/- О
1
 Балтика 28 18 8 2 44-14 62
2
 Торпедо 28 13 12 3 42-21 51
3
 Урал 28 13 10 5 38-26 49
4
 Черноморец 28 14 6 8 41-31 48
5
 Сочи 28 13 8 7 42-29 47
6
 СКА-Хаб. 28 12 8 8 34-33 44
7
 Енисей 28 11 5 12 28-31 38
8
 Родина 28 9 11 8 29-25 38
9
 Ротор 28 8 13 7 22-21 37
10
 Арсенал 28 7 15 6 20-20 36
11
 Нефтехимик 28 8 9 11 28-31 33
12
 Чайка 28 7 12 9 29-36 33
13
 Шинник 28 7 11 10 20-27 32
14
 КАМАЗ 28 9 5 14 27-27 32
15
 Уфа 28 6 8 14 26-42 26
16
 Тюмень 28 6 5 17 23-41 23
17
 Алания 28 5 8 15 17-35 23
18
 Сокол 28 4 10 14 16-36 22
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