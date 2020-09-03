«Нижний Новгород» усилился нападающим «Локомотива»
13:12
Нападающий «Локомотива» Артем Галаджан перешел в «Нижний Новгород», сообщает пресс-служба железнодорожников.
22-летний футболист подписал контракт с нижегородским клубом на 2 года. Игрок будет выступать под номером «9».
В сезоне-2019/20 Галаджан выступал на правах аренды за «Оренбург» и «Ротор». Игрок провел 4 матча в РПЛ, 2 — в ФНЛ и 1 — в Кубке России, не отличившись результативными действиями.
Артём Галаджан перешёл в «Нижний Новгород»!— «Локомотив» (@fclokomotiv) September 3, 2020
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Желаем Артему удачи в дальнейшей карьере! ??