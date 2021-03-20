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«Нижний Новгород» одержал победу с крупным счетом в матче с «Торпедо»

17:59
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«Нижний Новгород» победил «Торпедо» (4:1) в матче 31-го тура Олимп-ФНЛ. Команда набрала 65 очков и занимает второе место. Столичный клуб на шестой позиции — 54 очка.

В другом матче «Балтика» на выезде обыграла «Чайку» (1:0). С 55-ю очками калининградский клуб на пятой позиции.

Олимп — ФНЛ

31-й тур

«Нижний Новгород» — «Торпедо» (Москва) — 4:1 (3:1)

Голы: Сапета, 2 — с пенальти (1:0). Момо, 12 (2:0). Султонов, 33 (3:0). Прошкин, 39 (3:1). Султонов, 81 (4:1).

«Нижний Новгород»: Анисимов, Каккоев (Гащенков, 86), Гоцук, Темников, Шумских, Маляров, Калинский (Комолов, 39), Сапета, Попов (Зуйков, 74), Султонов (Горбунов, 81), Момо (Сулейманов, 79).

«Торпедо»: Довбня, Прошкин (Гордюшенко, 79), Козлов (Шоркин, 42), Евдокимов, Каплиенко, Рязанцев, Магаль (Самсонов, 69), Кравчук, Лебеденко (Кертанов, 59), Баланюк (Шкофлек, 70), Калмыков.

Предупреждения: Баланюк, 54. Сапета, 90. Калмыков, 90.

Судья: Кукуян (Сочи).

20 марта. Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород».

«Чайка» (Песчанокопское) — «Балтика» (Калининград) — 0:1 (0:1)

Гол: Шаваев, 27.

«Чайка»: Юнусов, Пискунов (Мигунов, 46), Гаджибеков, Хозин, Олейников, Чочиев (Безденежных, 62), Алейников, Леонтьев (Морозов, 85), Бородин (Карташов, 46), Савичев, Кулишев (Гарновский, 73).

«Балтика»: Латышонок, Юрганов, Ковалев, Тишкин, Валенсия (Кузьмин, 60), Гелоян, Шаваев (Демьянов, 87), Кашчелан, Джамилов (Маклаков, 84), Дудиев, Маркович.

Предупреждения: Бородин, 32. Ковалев, 61. Кулишев, 65. Тишкин, 69. Джамилов, 82. Безденежных, 84.

Судья: Аверьянов (Санкт-Петербург).

20 марта. Песчанокопское. Стадион «им. И.П. Чайки».

Олимп - ФНЛ: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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