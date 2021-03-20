«Нижний Новгород» одержал победу с крупным счетом в матче с «Торпедо»
«Нижний Новгород» победил «Торпедо» (4:1) в матче 31-го тура Олимп-ФНЛ. Команда набрала 65 очков и занимает второе место. Столичный клуб на шестой позиции — 54 очка.
В другом матче «Балтика» на выезде обыграла «Чайку» (1:0). С 55-ю очками калининградский клуб на пятой позиции.
Олимп — ФНЛ
31-й тур
«Нижний Новгород» — «Торпедо» (Москва) — 4:1 (3:1)
Голы: Сапета, 2 — с пенальти (1:0). Момо, 12 (2:0). Султонов, 33 (3:0). Прошкин, 39 (3:1). Султонов, 81 (4:1).
«Нижний Новгород»: Анисимов, Каккоев (Гащенков, 86), Гоцук, Темников, Шумских, Маляров, Калинский (Комолов, 39), Сапета, Попов (Зуйков, 74), Султонов (Горбунов, 81), Момо (Сулейманов, 79).
«Торпедо»: Довбня, Прошкин (Гордюшенко, 79), Козлов (Шоркин, 42), Евдокимов, Каплиенко, Рязанцев, Магаль (Самсонов, 69), Кравчук, Лебеденко (Кертанов, 59), Баланюк (Шкофлек, 70), Калмыков.
Предупреждения: Баланюк, 54. Сапета, 90. Калмыков, 90.
Судья: Кукуян (Сочи).
20 марта. Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород».
«Чайка» (Песчанокопское) — «Балтика» (Калининград) — 0:1 (0:1)
Гол: Шаваев, 27.
«Чайка»: Юнусов, Пискунов (Мигунов, 46), Гаджибеков, Хозин, Олейников, Чочиев (Безденежных, 62), Алейников, Леонтьев (Морозов, 85), Бородин (Карташов, 46), Савичев, Кулишев (Гарновский, 73).
«Балтика»: Латышонок, Юрганов, Ковалев, Тишкин, Валенсия (Кузьмин, 60), Гелоян, Шаваев (Демьянов, 87), Кашчелан, Джамилов (Маклаков, 84), Дудиев, Маркович.
Предупреждения: Бородин, 32. Ковалев, 61. Кулишев, 65. Тишкин, 69. Джамилов, 82. Безденежных, 84.
Судья: Аверьянов (Санкт-Петербург).
20 марта. Песчанокопское. Стадион «им. И.П. Чайки».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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