«Нижний Новгород» сыграл вничью с «Авангардом»
«Нижний Новгород» сыграл вничью с «Авангардом» (1:1) в матче 14-го тура Олимп-ФНЛ. В составе хозяев отличился бывший форвард «Урала» Александр Ставпец. У гостей — нападающий Роман Минаев.
После этой встречи «Нижний Новгород» располагается на 9-й строчке турнирной таблицы ФНЛ. «Авангард» — 15-е место и 13 баллов.
Олимп — ФНЛ
14-й тур
«Нижний Новгород» — «Авангард К» (Курск) — 1:1 (1:1)
Голы: Ставпец, 20 (1:0). Минаев, 45+2 (1:1).
«Нижний Новгород»: Сысуев, Хозин, Зуев, Федорив, Гаджибеков, Ставпец, Голышев (Сагитов, 70), Чудин, Палиенко, Игнатович, Комолов.
«Авангард К» (Курск): Саутин, Никитин, Тимошин, Дашаев, Лелюкаев, Чиркин, Коробов (Батютин, 63), Касаев (Машуков, 88), Григорьев, Минаев, Федчук.
Предупреждения: Касаев, 48. Зуев, 83. Лелюкаев, 85. Чудин, 89. Комолов, 90+2. Дашаев, 90+4.
Судья: Еськов (Москва).
21 сентября. Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород».
«НИЖНИЙ НОВГОРОД» И «АВАНГАРД» СНОВА БЕЗ ПОБЕДЫ— ФНЛ (@FNLeague) September 21, 2019
В Нижнем Новгороде хозяева поля разошлись миром с командой из Курска. Для обоих коллективов эти ничьи стали вторыми подряд. pic.twitter.com/vBZpUCMu7Y