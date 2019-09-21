«Нижний Новгород» сыграл вничью с «Авангардом»

«НИЖНИЙ НОВГОРОД» И «АВАНГАРД» СНОВА БЕЗ ПОБЕДЫ



В Нижнем Новгороде хозяева поля разошлись миром с командой из Курска. Для обоих коллективов эти ничьи стали вторыми подряд. pic.twitter.com/vBZpUCMu7Y