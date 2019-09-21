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«Нижний Новгород» сыграл вничью с «Авангардом»

16:55
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«Нижний Новгород» сыграл вничью с «Авангардом» (1:1) в матче 14-го тура Олимп-ФНЛ. В составе хозяев отличился бывший форвард «Урала» Александр Ставпец. У гостей — нападающий Роман Минаев.

После этой встречи «Нижний Новгород» располагается на 9-й строчке турнирной таблицы ФНЛ. «Авангард» — 15-е место и 13 баллов.

Олимп — ФНЛ

14-й тур

«Нижний Новгород» — «Авангард К» (Курск) — 1:1 (1:1)

Голы: Ставпец, 20 (1:0). Минаев, 45+2 (1:1).

«Нижний Новгород»: Сысуев, Хозин, Зуев, Федорив, Гаджибеков, Ставпец, Голышев (Сагитов, 70), Чудин, Палиенко, Игнатович, Комолов.

«Авангард К» (Курск): Саутин, Никитин, Тимошин, Дашаев, Лелюкаев, Чиркин, Коробов (Батютин, 63), Касаев (Машуков, 88), Григорьев, Минаев, Федчук.

Предупреждения: Касаев, 48. Зуев, 83. Лелюкаев, 85. Чудин, 89. Комолов, 90+2. Дашаев, 90+4.

Судья: Еськов (Москва).

21 сентября. Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород».

Нижний Новгород — Авангард К

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