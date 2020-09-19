«Нижний Новгород» разгромил «Шинник», «Оренбург» и «Акрон» сыграли вничью

В матче 10-го тура чемпионата Олимп ФНЛ «Нижний Новгород» принимал «Шинник». Хозяева победили со счетом 3:0.

Еще в одной встрече тура «Оренбург» и «Акрон» победителя не выявили — 0:0.

Олимп — ФНЛ

10-й тур

«Нижний Новгород» — «Шинник» (Ярославль) — 3:0 (1:0)

Голы: Шарипов, 10 (1:0). Сапета, 82 — с пенальти (2:0). Горбунов, 89 (3:0).

Нереализованный пенальти: Самсонов, 15 (вратарь)

«Нижний Новгород»: Анисимов, Гоцук, Темников, К.Маляров, Эдиев, Сапета, Ставпец (Федчук, 78), Султонов (Горбунов, 86), Шарипов (Комолов, 85), Гащенков (Шумских, 76), Сулейманов (Осинов, 70).

«Шинник» (Ярославль): Матюша, Покидышев, Стешин, Кутин, Носов (Голуб, 63), Щадин, Самсонов (Н.Маляров, 58), Зинков (Дорофеев, 67), Самойлов (Олейников, 71), Гонгапшев (Мацхарашвили, 46), Самодин.

Предупреждения: Эдиев, 21. Самойлов, 22. К.Маляров, 52. Самсонов, 56. Н.Маляров, 72. Мацхарашвили, 80. Матюша, 81. Дорофеев, 90+1. Голуб, 90+1.

Судья: Казарцев (Санкт-Петербург).

19 сентября. Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород».

«Оренбург» — «Акрон» (Тольятти) — 0:0

«Оренбург»: Климович, Насыров (Чуканов, 90), Сиваков, Мамин, Ткачук (Прудников, 63), Бреев (Миронов, 62), Эктов, Капленко, Рикарду Алвеш (Шкофлек, 69), Фамейе, Козлов (Кулишев, 78).

«Акрон» (Тольятти): Гойло, Жестоков, Друковский (Елеев, 46), Морозов, Садыков, Босов, Чудин, Газданов (Квеквескири, 80), Пьянченко (Потапов, 71), Иванников (Яцкий, 52), Делькин (Титов, 78).

Предупреждения: Друковский, 42. Сиваков, 45. Насыров, 50. Титов, 85. Морозов, 89.

Судья: Амелин (Тула).

19 сентября. Оренбург. Стадион «Газовик».