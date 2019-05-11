"Нижний Новгород" разгромил "Краснодар-2" и упрочил позицию в "стыках"

"Нижний Новгород" разгромил "Краснодар-2" в матче 36-го тура Олимп-ФНЛ - 3:0. Это позволило нижегородцам сохранить трехочковый отрыв от идушего пятым "Шинника". На данный момент "Нижний Новгород" попадает в "стыки" за место в РПЛ.

Первенство России

Олимп - ФНЛ

36-й тур

"Нижний Новгород" - "Краснодар-2" (Краснодар) - 3:0 (1:0)

Голы: Сапета, 24 (1:0). Салугин, 51 (2:0). Скворцов, 90+1 (3:0).

"Нижний Новгород": Анисимов, Морозов, Хайруллов, Федорив, Фомин, Носов (Сергеев, 64), Сапета, Палиенко, Игнатович (Воробьев, 67), Голышев (Скворцов, 71), Салугин (Чечеткин, 90+1).

"Краснодар-2": Адамов, Марков, Таранов, Голубев (Текучев, 78), Парадин (Мартынов, 52), Бородин, Уткин, Якимов, Онугха (Сперцян, 59), Халназаров (Ивашин, 74), Кутовой.

Предупреждения: Игнатович, 42. Парадин, 49. Сапета, 62. Сергеев, 72. Якимов, 84.

Судья: Сельдяков (Балашиха).

11 мая. Нижний Новгород. Стадион "Нижний Новгород".