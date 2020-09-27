«Нижний Новгород» разгромил «Акрон», «Оренбург» и «Балтика» сыграли вничью

«Нижний Новгород» на своем поле разгромил тольяттинский «Акрон» в матче 12-го тура Олимп-ФНЛ — 3:0.

Голы в составе хозяев забивали полузащитники Альберт Шарипов и Александр Ставпец, а также нападающий Артем Федчук.

Благодаря победе нижегородцы поднялись на третью строчку турнирной таблицы, на их счету 25 очков. «Акрон» идет на 18-й строчке с 11 очками.

Олимп — ФНЛ. 12-й тур

«Нижний Новгород» — «Акрон» (Тольятти) — 3:0 (1:0)

Голы: Шарипов, 45 (1:0). Ставпец, 50 (2:0). Федчук, 70 (3:0).

«Нижний Новгород»: Анисимов, Маляров, Зуйков, Шумских, Эдиев, Шарипов, Ставпец (Осинов, 70), Попов, И.Горбунов (Федчук, 64), Гащенков (Комолов, 73), Сулейманов (Югалдин, 83).

«Акрон» (Тольятти): Гойло, Морозов (Елеев, 73), Друковский, Жестоков, Садыков, Газданов, Босов (Квеквескири, 84), Пьянченко (Герюгов, 67), Чудин, Делькин (Титов, 64), Иванников (Малаховский, 81).

Предупреждения: Гащенков, 11. Ставпец, 27. Друковский, 57. И.Горбунов, 60. Квеквескири, 90. Судья: Турбин (Дмитров).

27 сентября. Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород».

«Оренбург» — «Балтика» (Калининград) — 2:2 (1:0)

Голы: Шкофлек, 19 (1:0). Ткачук, 62 (2:0). Маркин, 69 (2:1). Казаев, 82 (2:2).

«Оренбург»: Климович, Мамин, Сиваков, Насыров, Капленко (Миронов, 60), Ткачук (Прудников, 72), Эктов (Гойкович, 19), Аюпов, Шкофлек (Чуканов, 80), Фамейе, Козлов.

«Балтика» (Калининград): Латышонок, Тишкин, Мещанинов, Маклаков (Ковалев, 66), Казаев, Альшин, Кашчелан, Чочиев (Шаваев, 66), Макарчук, Маркин, Мусаев (Кузьмин, 67).

Предупреждения: Насыров, 28. Козлов, 30. Мусаев, 34. Аюпов, 35. Тишкин, 51. Кашчелан, 71. Шкофлек, 73. Мещанинов, 87.

Удаление: Козлов, 85. Судья: Москалев (Воронеж).

27 сентября. Оренбург. Стадион «Газовик». 603 зрителя.