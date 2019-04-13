"Нижний Новгород" проиграл "Ротору" и упустил шанс войти в зону "стыков"

"Нижний Новгород" проиграл "Ротору" в домашнем матче 31-го тура Олимп-ФНЛ. Нижегородцы идут на пятом месте в таблице и упустили шанс временно войти в зону стыковых матчей за право участия в премьер-лиге. "Ротор" поднялся на девятую строчку.

В другой игре "Мордовия" и "Шинник" голов не забили.

Первенство России

Олимп - ФНЛ

31-й тур

"Нижний Новгород" - "Ротор" (Волгоград) - 1:3 (1:1)

Голы: Абазов, 14 (1:0). Муллин, 16 (1:1). Муллин, 56 (1:2). Попов, 58 (1:3).

"Нижний Новгород": Анисимов, Гогличидзе, Хрипков, Федорив, Абазов, Скворцов (Дм.Воробьев, 46), Палиенко, Аюпов, Игнатович (Симанов, 61), Сапета (Фомин, 67), Салугин (Делькин, 61).

"Ротор": Лобанцев, Пискунов, Васильев, Макеев, Байрыев, Султонов (Николаев, 86), Фатуллаев, Попов (Завезен, 90+1), Шарипов (Р.Воробьев, 69), Муллин (Коротаев, 80), Саная.

Предупреждения: Аюпов, 5. Гогличидзе, 51. Саная, 90+1. Палиенко, 90+1.

Судья: Сараев (Санкт-Петербург).

13 апреля. Нижний Новгород. Стадион "Нижний Новгород".

"Мордовия" (Саранск) - "Шинник" (Ярославль) - 0:0

"Мордовия": Кобзев, Юсупов (Русл.Мухаметшин, 82), Лебедев, Сухарев, Климов, Соболев (Деревягин, 76), Орлов (Руст.Мухаметшин, 60), Поярков, Киреев, Петров, Адаев.

"Шинник": Яшин, Иванов (Первушин, 41), Цховребов, Покидышев, Камилов, Самойлов, Шайморданов (Э.Низамутдинов, 46), Кожемякин, Нарылков (Дроздов, 45+1), Самодин, Гелоян (Деобальд, 76).

Предупреждения: Адаев, 20. Нарылков, 43. Соболев, 72. Киреев, 81.

Судья: Федоров (Петрозаводск).

13 апреля. Саранск. Стадион "Мордовия Арена".