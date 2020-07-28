«Нижний Новгород» приобрел защитника системы «Зенита» Каккоева

«Нижний Новгород» на официальном сайте объявил о переходе центрального защитника «Зенита» Никиты Каккоева. Два прошедших сезона он провел на правах аренды в «Томи».

«Никита выступал за все юношеские сборные России, а ныне является игроком молодежной сборной, — отметил заместитель генерального директора по трансферной политике «Нижнего Новгорода» Игорь Кудряшов. — Парень талантливый, и ему еще предстоит раскрыть свой большой потенциал. Каккоев — универсал. Может играть на позициях центрального и флангового защитника, а также опорного полузащитника. Верим, что он будет прогрессировать в рядах нашей команды и со временем станет футболистом национальной сборной России».

В прошедшем сезоне 20-летний Каккоев провел 21 матч. Transfermarkt оценивает его стоимость в 325 тысяч евро.