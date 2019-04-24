"Нижний Новгород" и "Балтика" сыграли вничью в матче 33-го тура Олимп-ФНЛ - 0:0. Нижегородцы остались на четвертой строчке в таблице, "Балтика" по-прежнему идет в зоне вылета на 16-м месте.

Воспользоваться осечкой "Нижнего Новгорода" мог "Авангард": если бы куряне обыграли "Чертаново", то поднялись бы в зону стыковых игр за место в премьер-лиге. Однако игра завершилась победой "Чертаново" 3:2, и "Авангард" остался пятым.

Первенство России

Олимп - ФНЛ

33-й тур

"Нижний Новгород" - "Балтика" (Калининград) - 0:0

"Нижний Новгород": Анисимов, Хрипков, Гогличидзе, Федорив, Симанов (Давыдов, 67), Фомин, Игнатович (Воробьев, 74), Сапета, Аюпов, Палиенко (Носов, 24), Делькин (Сергеев, 54).

"Балтика": Помазан, Тишкин, Алибеков, Магаль, Плопа, Шаваев, Захаров (Хадарцев, 46. Каленкович, 66), Саплинов, Причиненко (Дрогунов, 90), Портнягин, Кузьмичев (Дядюн, 65).

Предупреждения: Захаров, 7. Шаваев, 42. Саплинов, 76.

Судья: Кукуляк (Калуга).

24 апреля. Нижний Новгород. Стадион "Нижний Новгород".

"Чертаново" (Москва) - "Авангард" (Курск) - 3:2 (2:0)

Голы: Колесниченко, 6 (1:0). Сарвели, 27 (2:0). Коробов, 52 - с пенальти (2:1). Ежов, 75 (3:1). Руденко, 90+4 (3:2).

"Чертаново": Ломаев, Солдатенков, Михайлов, Бартасевич, Колесниченко (Молчанов, 90), Ежов (Никулин, 81), Витюгов, Пруцев, Горшков, Прудников (Конев, 83), Сарвели (Тюменцев, 88).

"Авангард": Саутин, Багаев, Войнов, Дашаев, Тимошин, Земсков (Руденко, 67), Федотов (Машуков, 50), Коробов, Трошечкин (Стеклов, 82), Батютин, Федчук (Каюмов, 70).

Предупреждения: Багаев, 47. Витюгов, 51. Трошечкин, 61. Дашаев, 61. Прудников, 69. Колесниченко, 77.

Судья: Панин (Московская область).

24 апреля. Москва. Стадион "Лужники. Спортивный городок".