«Нижний Новгород» победил «Чертаново» благодаря дублю Сулейманова

«Нижний Новгород» обыграл «Чертаново» в матче 21-го тура Олимп-ФНЛ — 3:2.

Победный мяч — на счету нападающего нижегородцев Тимура Сулейманова, который дважды отличился по ходу встречи.

В параллельном матче «Оренбург» и «Иртыш» не смогли выявить победителя — 0:0.

Олимп — ФНЛ

21-й тур

«Нижний Новгород» — «Чертаново» (Москва) — 3:2 (2:2)

Голы: Т.Сулейманов, 5 (1:0). Рудковский, 11 (1:1). Завезен, 34 (1:2). Калинский, 42 (2:2). Т.Сулейманов, 74 (3:2).

«Нижний Новгород»: Анисимов, Каккоев, Темников, Шумских, Маляров, Калинский (Гоцук, 82), Ставпец (Попов, 56), Горбунов (Осинов, 86), Сапета, Султонов (Шарипов, 71), Т.Сулейманов (Галаджан, 76).

«Чертаново» (Москва): Абаев, Бартасевич, Никитенков, Ляхов, Надольский, Алексеев (Молодняков, 46), Герчиков, Н.Сулейманов, Рудковский (Пиняев, 73), Молчанов (Молтенинов, 79), Завезен (Левин, 90+1).

Предупреждения: Молчанов, 22. Калинский, 32. Султонов, 39. Бартасевич, 56. Рудковский, 72. Завезен, 85. Н.Сулейманов, 86. Шумских, 89. Осинов, 90.

Судья: Левников (Санкт-Петербург).

11 ноября. Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород».

«Оренбург» — «Иртыш» (Омск) — 0:0

«Оренбург»: Климович, Смирнов (Фамейе, 83), С.Козлов, Малых, Сиваков, Капленко, Ткачук (Прудников, 70), Палиенко (Эктов, 46), Аюпов, Шкофлек (Скворцов, 77), А.В.Козлов.

«Иртыш» (Омск): Полетаев, Шмыков, Шакуро (Киселев, 55), Масловский, Магадиев, Сычевой, Кротов (Рукас, 81), Подоксенов, Стеклов, Морозов, Гордиенко (Шлеермахер, 81. Третьяков, 90+3).

Предупреждения: Стеклов, 2. Шмыков, 26. С.Козлов, 39. Малых, 59. Полетаев, 73. Аюпов, 80. А.В.Козлов, 90+1.

Судья: Кошко (Белореченск).

11 ноября. Оренбург. Стадион «Газовик».