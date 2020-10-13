«Нижний Новгород» обыграл «Велес», «Торпедо» победило брянское «Динамо»

В матче 15-го тура Олимп-ФНЛ «Торпедо» победило брянское «Динамо» (3:0). В составе победителей дубль сделал Андрей Евдокимов, Игорь Лебеденко и Андрей Лях.

В другом матче «Велес» дома уступил «Нижнему Новгороду» (1:3). Дубль сделал Тимур Сулейманов. «Факел» и «Алания» завершили матч вничью (0:0). Игра прерывалась из-за того, что на стадионе пропал свет.

Олимп — ФНЛ

15-й тур

«Велес» (Москва) — «Нижний Новгород» — 1:3 (0:0)

Голы: Максименко, 55 (1:0). Сулейманов, 64 (1:1). Сулейманов, 75 (1:2). Сапета, 88 — с пенальти (1:3).

«Велес»: Городовой, Котов (Вакулич, 72), Малания, Кахидзе (Грачев, 66), Климов, Максименко, Галоян (Коваленко, 80), Фищенко, Майга, Осипов, Баев (Кирсанов, 79).

«Нижний Новгород»: Анисимов, Зуйков (Мичуренков, 46), Гоцук, Маляров, Шумских, Ставпец (Султонов, 61), Сапета, Попов, Гащенков (Шарипов, 60), Сулейманов (Каккоев, 85), Федчук (Горбунов, 73).

Предупреждения: Майга, 7. Шумских, 13. Фищенко, 47. Мичуренков, 54. Котов, 60. Грачев, 84. Климов, 87. Малания, 90+1.

Удаления: Майга, 24. Грачев, 86.

Судья: Кукуляк (Калуга).

13 октября. Домодедово. Стадион «Авангард».

«Торпедо» (Москва) — «Динамо» (Брянск) — 3:0 (3:0)

Голы: Евдокимов, 7 (1:0). Лебеденко, 25 (2:0). Лях, 33 (3:0).

«Торпедо»: Ботнарь, Прошкин (Шустиков, 69), Евдокимов, Самсонов, Лях, Дворецков (Шоркин, 46), Рязанцев, Магаль (Елисеев, 77), Нетфуллин, Калмыков (Прошляков, 85), Лебеденко (Кертанов, 63).

«Динамо»: Кузнецов, Сапаев (А.Валикаев, 72), Васильев, Луппа, Першин (Пикатов, 46), Чиркин (В.Дрогунов, 72), Каретник (Циберкин, 79), Сорокин, Агуреев (Баранов, 46), Укомский, Вотинов.

Предупреждения: Першин, 45. Сорокин, 58. Евдокимов, 75.

Судья: Сухой (Люберцы).

13 октября. Москва. Стадион «Лужники. Спортивный городок».

«Факел» (Воронеж) — «Алания» (Владикавказ) — 0:0

«Факел»: Саутин, Почивалин, Брызгалов, Дашаев, Замалиев, Мастерной, Никитин (Мазуров, 66), Акбашев (Дмитриев, 76), Дроздов, Земсков (Разборов, 50), Григорьев.

«Алания»: Солдатенко, Качмазов, Бутаев, Засеев (Хосонов, 58), Кочиев, Хугаев, Магомедов (Малоян, 82), Хабалов, Гурциев, Машуков (Суанов, 81), Хубулов (Д.Кобесов, 75).

Предупреждения: Брызгалов, 17. Акбашев, 27. Качмазов, 39. Машуков, 58. Хабалов, 72.

Удаление: Григорьев, 66.

Судья: Чебан (Москва).

13 октября. Воронеж. Стадион «Центральный стадион профсоюзов». 1267 зрителей.