«Нижний Новгород» обыграл «Нефтехимик» и увеличил отрыв от «Торпедо» и «Крыльев»

«Нижний Новгород» победил «Нефтехимик» в 24-м туре Олимп-ФНЛ — 1:0. Это позволило нижегородцам упрочить лидерство в таблице лиги: «Торпедо» и «Крылья» отстают уже на 8 очков, но имеют по игре в запасе.

Первенство России

Олимп — ФНЛ

24-й тур

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Нижний Новгород» — 0:1 (0:0)

Гол: Калинский, 71.

«Нефтехимик»: Голубев, Канаев, Ширяев, Лелюкаев (Артемчук, 84), Первушин (Котик, 76), Потапов, Уридия, Хубаев, Кленкин (Давлатов, 54), Шадрин (Семенов, 49), Петров (Юшин, 67).

«Нижний Новгород»: Смирнов, Гоцук, Маляров, Эдиев, Шумских, Сапета, Калинский (Попов, 85), Горбунов (Мичуренков, 58), Шарипов (Каккоев, 76), Султонов (Темников, 70), Сулейманов (Комолов, 90+1).

Предупреждения: Сапета, 10. Горбунов, 24. Петров, 33. Шадрин, 45+1. Ширяев, 57. Лелюкаев, 80. Маляров, 80. Смирнов, 90+3.

Судья: Панин (Дмитров).

25 ноября. Нижнекамск. Стадион «Нефтехимик».