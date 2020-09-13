«Нижний Новгород» обыграл «Факел», «Иртыш» продлил безвыигрышную серию

«Нижний Новгород» победил «Факел» в матче 9-го тура Олимп-ФНЛ — 1:0. В другой игре «Текстильщик» одолел «Иртыш». Омичи после выхода в ФНЛ не одержали ни одной победы и набрали 1 очко в 9 играх.

Еще в одной встрече «Волгарь» с минимальным счетом одолел «Чертаново».

Первенство России

Олимп — ФНЛ

9-й тур

«Текстильщик» (Иваново) — «Иртыш» (Омск) — 2:1 (0:1)

Голы: Морозов, 24 (0:1). Аппаев, 69 (1:1). Агеев, 73 (2:1).

«Текстильщик»: Смирнов, Фомин, Обивалин, Губочкин, Горюшкин (Попов, 90+4), Батов (Мухаметзянов, 85), Солодков, Сысуев, Сидоров (Агеев, 58), Аппаев, Бачинский (Мосейчук, 60).

«Иртыш»: Авдюшкин, Рукас, Кербс, Шакуро, Крикуненко, Морозов, Подоксенов, Г.Киселев, Кротов, Гордиенко (Кузнецов, 82), Третьяков (Шлеермахер, 75).

Предупреждения: Морозов, 51. Кербс, 65. Аппаев, 66. Горюшкин, 90+3.

Судья: Низовцев (Нижний Новгород).

13 сентября. Иваново. Стадион «Текстильщик».

«Волгарь» (Астрахань) — «Чертаново» (Москва) — 1:0 (0:0)

Гол: Пугачев, 86.

«Волгарь»: Антипин, Локтионов, Хомуха (Журавлев, 27), Бердников (Корнюшин, 76), Козлов, Замалиев (Пугачев, 86), Зенин, Мендель, Гасилин (Бутенко, 58), Воробьев (Болонин, 72), Сагитов.

«Чертаново»: Абаев, Бартасевич, Кондаков, Редькович, Гудков, Камышев, Великородный (Рудковский, 46), Герчиков (Молтенинов, 87), Надольский, Сулейманов, Молчанов.

Предупреждения: Замалиев, 19. Редькович, 21. Мендель, 32. Зенин, 51. Гасилин, 55. Гудков, 62. Герчиков, 86. Сулейманов, 89.

Удаление: Зенин, 90+1.

Судья: Сиденков (Санкт-Петербург).

13 сентября. Астрахань. Стадион «Центральный».

«Факел» (Воронеж) — «Нижний Новгород» — 0:1 (0:1)

Гол: Гащенков, 19.

«Факел»: Саутин, М.О.Смирнов, Дашаев, Соловьев (Разборов, 85), Акбашев, Земсков (Яковлев, 67), Коробов, Дроздов (Дмитриев, 46), Мастерной, Никитин, Григорьев.

«Нижний Новгород»: Анисимов, Эдиев, Темников, Гоцук, Маляров, Ставпец (Федчук, 79), Сапета, Султонов (Шмыков, 90+1), Гащенков, Галаджан (Шарипов, 59), Сулейманов (Осинов, 85).

Предупреждения: Темников, 42. Дмитриев, 50. Яковлев, 86. Сапета, 90. Дашаев, 90+5. Коробов, 90+6.

Судья: Сафьян (Москва).

13 сентября. Воронеж. Стадион «Центральный стадион профсоюзов».