"Нижний Новгород" обыграл "Факел"

"Нижний Новгород" выиграл у "Факела" (1:0) в матче 29-го тура Олимп-ФНЛ. Единственный мяч на 64-й минуте забил Максим Палиенко.

Благодаря этой победе хозяева поля набрали 46 очков и поднялись на четвертое место. "Факел" на 15-м месте - 32 очка.

В следующем туре "Факел" примет "Армавир", а "Нижний Новгород" на выезде сыграет с "Химками".

Олимп-ФНЛ

29-й тур

"Нижний Новгород" - "Факел" (Воронеж) - 1:0 (0:0)

Гол: Палиенко, 64.

"Нижний Новгород": Анисимов, Морозов, Гогличидзе, Федорив, Абрамов, Сапета (Делькин, 64), Игнатович (Хрипков, 77), Аюпов, Палиенко, Скворцов (Салугин, 55), Давыдов (Носов, 46).

"Факел": Лантратов, Пройич (Макарчук, 68), Осипенко, Кагермазов (Молодцов, 46), Бабенков, Лебеденко, Афанасьев (Ломакин, 75), Олейников, Кузьмин, Русак, Бирюков (Цвейба, 55).

Предупреждения: Кузьмин, 40. Цвейба, 70.

Судья: Амелин (Тула).

30 марта. Нижний Новгород. Стадион "Нижний Новгород".