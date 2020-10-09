«Нижний Новгород» обыграл «Балтику» и вышел на первое место в ФНЛ
«Нижний Новгород» в матче 14-го тура Олимп ФНЛ обыграл «Балтику» и возглавил турнирную таблицу первого дивизиона. Дублем в составе хозяев отличился Артем Попов, у калининградцев забил Михаил Маркин.
После 14-и сыгранных матчей у нижегородцев 31 очко, «Балтика» с 22 очками на десятой позиции.
Олимп — ФНЛ
14-й тур
«Нижний Новгород» — «Балтика» (Калининград) — 2:1 (2:1)
Голы: Маркин, 11 (0:1). Попов, 19 (1:1). Попов, 26 (2:1).
«Нижний Новгород»: Анисимов, Зуйков (Эдиев, 85), Гоцук, Маляров, Шумских, Сапета, Шарипов (Гащенков, 71), Комолов (Горбунов, 71), Султонов (Ставпец, 75), Попов, Сулейманов (Осинов, 90+3).
«Балтика» (Калининград): Латышонок, Тишкин, Плопа (Джамилов, 85), Ковалев (Маклаков, 63), Кашчелан, Кузьмин (Юрганов, 46), Казаев, Макарчук, Шаваев (Мусаев, 46), Альшин, Маркин.
Предупреждения: Сапета, 28. Маркин, 28. Комолов, 38. Альшин, 49. Маклаков, 64. Маляров, 74. Сулейманов, 77. Тишкин, 79.
Судья: Буланов (Саранск).
9 октября. Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород».
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