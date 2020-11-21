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«Нижний Новгород» обыграл брянское «Динамо» и продолжает лидировать в ФНЛ

17:52
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«Нижний Новгород» одержал победу в матче 23-го тура Олимп-ФНЛ с брянским «Динамо» (3:0).

В составе победителей отличились Тимур Сулейманов, Мухаммад Султонов и Александр Сапета.

«Нижний Новгород» набрал 54 очка и занимает первое место. У «Динамо» 24 очка и 16-я позиция.

Олимп-ФНЛ

23-й тур

«Нижний Новгород» — «Динамо» (Брянск) — 3:0 (1:0)

Голы: Сулейманов, 19 (1:0). Султонов, 47 (2:0). Сапета, 74 — с пенальти (3:0).

«Нижний Новгород»: Смирнов, Темников, Гоцук, Маляров, Шумских, Калинский, Сапета (Гащенков, 78), Горбунов (Ставпец, 75), Шарипов (Мичуренков, 65), Попов (Султонов, 46), Сулейманов (Каккоев, 64).

«Динамо»: Кузнецов, Крючков (Никитин, 67), Сапаев, Васильев, Хайманов, Пикатов (Баранов, 46), Першин, Каретник (Агуреев, 64), Мараев (Сорокин, 78), Валикаев, Укомский (Дрогунов, 74).

Предупреждения: Пикатов, 41. Сапета, 45. Валикаев, 50. Темников, 54. Укомский, 65. Маляров, 90+1.

Судья: Жабченко (Краснодар).

21 ноября. Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород».

Нижний Новгород — Динамо Бр

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