«Нижний Новгород» обыграл брянское «Динамо» и продолжает лидировать в ФНЛ
«Нижний Новгород» одержал победу в матче 23-го тура Олимп-ФНЛ с брянским «Динамо» (3:0).
В составе победителей отличились Тимур Сулейманов, Мухаммад Султонов и Александр Сапета.
«Нижний Новгород» набрал 54 очка и занимает первое место. У «Динамо» 24 очка и 16-я позиция.
Олимп-ФНЛ
23-й тур
«Нижний Новгород» — «Динамо» (Брянск) — 3:0 (1:0)
Голы: Сулейманов, 19 (1:0). Султонов, 47 (2:0). Сапета, 74 — с пенальти (3:0).
«Нижний Новгород»: Смирнов, Темников, Гоцук, Маляров, Шумских, Калинский, Сапета (Гащенков, 78), Горбунов (Ставпец, 75), Шарипов (Мичуренков, 65), Попов (Султонов, 46), Сулейманов (Каккоев, 64).
«Динамо»: Кузнецов, Крючков (Никитин, 67), Сапаев, Васильев, Хайманов, Пикатов (Баранов, 46), Першин, Каретник (Агуреев, 64), Мараев (Сорокин, 78), Валикаев, Укомский (Дрогунов, 74).
Предупреждения: Пикатов, 41. Сапета, 45. Валикаев, 50. Темников, 54. Укомский, 65. Маляров, 90+1.
Судья: Жабченко (Краснодар).
21 ноября. Нижний Новгород. Стадион «Нижний Новгород».
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