«Нижний Новгород» Черышева обыграл «Текстильщик»

«Текстильщик» дома проиграл «Нижнему Новгороду» (0:2) в матче 15-го тура Олимп-ФНЛ. В составе команды Дмитрия Черышева отличились хавбек Максим Палиенко и защитник Иван Темников.

«Нижний Новгород» с 21 очком располагается на 9-м месте в турнирной таблице ФНЛ. «Текстильщик» — 18-я строчка и 11 баллов.

Олимп — ФНЛ

15-й тур

«Текстильщик» (Иваново) — «Нижний Новгород» — 0:2 (0:1)

Голы: Палиенко, 11 (0:1). Темников, 76 (0:2).

«Текстильщик» (Иваново): Смирнов, Макушкин, Н.Радченко, Фомин, Сиротов (Гайдуков, 58), Попов (Щаницин, 85), Сидоров, Мухаметзянов (Трегулов, 86), Батов (Юрченко, 67), Горюшкин, А.Радченко (Чибиров, 73).

«Нижний Новгород»: Сысуев, Зуев, Гаджибеков (Морозов, 83), Хозин, Федорив, Палиенко (Темников, 72), Игнатович (Сагитов, 82), Ставпец (Голышев, 61), Чудин, Сапета, Комолов.

Предупреждения: Батов, 19. Сапета, 40. Мухаметзянов, 59. Игнатович, 66. Макушкин, 71.

Судья: Волошин (Смоленск).

29 сентября. Москва. Стадион «Спартак (4-е поле)».

«Авангард» на своем поле обыграл «Армавир» (2:1) в матче 15-го тура ФНЛ. В составе хозяев отличились В составе хозяев голами отметились хавбеки Максим Григорьев и Дмитрий Коробов.

«Авангард» — 14-я строчка и 16 баллов в турнирной таблице ФНЛ. «Армавир» — 15-е место и 15 очков.

«Авангард К» (Курск) — «Армавир» — 2:1 (1:1)

Голы: Гурфов, 14 (0:1). Григорьев, 41 (1:1). Коробов, 83 — с пенальти (2:1).

«Авангард К» (Курск): Саутин, Тимошин, Никитин, Гоцук, Ковалев, Чиркин (Земсков, 80), Касаев (Батютин, 60), Коробов, Григорьев, Минаев (Синяев, 87), Федчук.

«Армавир»: Матюша, Тучевич, Концедалов, Кутин, Васильев, Рзаев (Переверзев, 80), Лусикян (Безлихотнов, 62), Гурфов, Падерин (Поляков, 74), Думбья (Замалиев, 69), Калмыков.

Предупреждения: Гоцук, 13. Гурфов, 19. Рзаев, 55. Думбья, 65. Кутин, 72.

Судья: Лапочкин (Санкт-Петербург).

29 сентября. Курск. Стадион «Трудовые резервы».