Как стало известно «СЭ», матч 1-го тура Олимп-ФНЛ «Чертаново» — «Спартак-2» посетит бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин. Также на матче ожидается действующий главный тренер красно-зеленых Марко Николич.

Встреча состоится в Спортивном городке Лужников, где «черти» принимают соперников по первому дивизиону. Все билеты — 900 — на игру проданы. (Вячеслав Короткин)

Марко Николич принял «Локо» 1 июня после того, как истек контракт Семина.