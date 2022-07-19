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Никитин: «Желаю, чтобы «Уфа» вернулась в РПЛ»

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Химок» Алексей Никитин поделился мнением о шансах «Уфы» вернуться в РПЛ.

«Каждый год «Уфа» боролась за выживание. И последний сезон не был исключением. Вернется ли в РПЛ в первый сезон? Без понятия. ФНЛ — абсолютно непредсказуемый турнир. В прошлом сезоне все говорили, что «Ротор» с такими деньгами и составом должен выходить обратно в РПЛ. А они вылетели во вторую лигу. Поэтому сейчас вообще не берусь ничего предсказывать. Я лишь желаю, чтобы «Уфа» вернулась в элиту. Буду болеть за тех ребят, с кем играл. И желаю им только удачи. Всегда лучше играть на высшем уровне», — приводит слова Никитина «Известия».

Никитин выступал за «Уфу» с 2015 года. Летом 30-летний защитник перешел в «Химки» в качестве свободного агента.

Алексей Никитин
ФК Уфа
ФК Химки
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