Никитин уверен, что «Уфа» не вылетит из Первой лиги
Полузащитник «Уфы» Андрей Никитин выразил уверенность, что команда сохранит место в Первой лиге по итогам сезона.
«Уверен, мы не вылетим. Можем забраться в десятку, потому что у нас наладилась игра, есть хорошие исполнители. Мне бы хотелось играть в Премьер-Лиге. Если после сезона будут предложения из РПЛ, конечно, я хотел бы быть там», — приводит слова Никитина «РБ Спорт».
«Уфа» занимает 16-е место в турнирной таблице Первой лиги после 20 туров, набрав 18 очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Балтика
|20
|11
|8
|1
|38-21
|41
|
2
|Алания
|20
|11
|5
|4
|37-23
|38
|
3
|Рубин
|20
|10
|7
|3
|35-22
|37
|
4
|Енисей
|20
|9
|7
|4
|28-21
|34
|
5
|СКА-Хаб.
|20
|9
|6
|5
|38-23
|33
|
6
|Арсенал
|20
|9
|5
|6
|28-25
|32
|
7
|КАМАЗ
|20
|8
|7
|5
|27-21
|31
|
8
|Волгарь
|20
|8
|6
|6
|22-19
|30
|
9
|Шинник
|20
|8
|4
|8
|21-21
|28
|
10
|Нефтехимик
|20
|7
|6
|7
|18-16
|27
|
11
|Динамо Мх
|20
|6
|8
|6
|15-16
|26
|
12
|Родина
|20
|5
|7
|8
|19-25
|22
|
13
|Акрон
|20
|4
|10
|6
|19-25
|22
|
14
|Велес
|20
|6
|2
|12
|16-31
|20
|
15
|Кубань
|20
|5
|4
|11
|18-22
|19
|
16
|Уфа
|20
|4
|6
|10
|16-28
|18
|
17
|Волга
|20
|3
|6
|11
|15-29
|15
|
18
|Краснодар-2
|20
|3
|4
|13
|15-37
|13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|5.03
|00:00
|
Акрон – Краснодар-2
|- : -
|5.03
|00:00
|
Балтика – СКА-Хаб.
|- : -
|5.03
|00:00
|
Динамо Мх – Арсенал
|- : -
|5.03
|00:00
|
Уфа – Велес
|- : -
|5.03
|00:00
|
Енисей – Волгарь
|- : -
|5.03
|00:00
|
КАМАЗ – Волга
|- : -
|5.03
|00:00
|
Нефтехимик – Алания
|- : -
|5.03
|00:00
|
Кубань – Рубин
|- : -
|5.03
|00:00
|
Родина – Шинник
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гедеон Гузина
Балтика
|12
|
|
Виталий Лисакович
Рубин
|8
|
|
Кирилл Панченко
Арсенал Т
|8
|П
|
|
Артур Галоян
Алания
|9
|
|
Александр Гаглоев
КАМАЗ
|7
|
|
Николай Гиоргобиани
Алания
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Андрей Савинов
Шинник
|18
|1
|2
|
|
Марат Бокоев
Велес
|18
|1
|1
|
|
Младен Кашчелан
Балтика
|16
|1
|5
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