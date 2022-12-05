Никитин уверен, что «Уфа» не вылетит из Первой лиги

Полузащитник «Уфы» Андрей Никитин выразил уверенность, что команда сохранит место в Первой лиге по итогам сезона.

«Уверен, мы не вылетим. Можем забраться в десятку, потому что у нас наладилась игра, есть хорошие исполнители. Мне бы хотелось играть в Премьер-Лиге. Если после сезона будут предложения из РПЛ, конечно, я хотел бы быть там», — приводит слова Никитина «РБ Спорт».

«Уфа» занимает 16-е место в турнирной таблице Первой лиги после 20 туров, набрав 18 очков.