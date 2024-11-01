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Бурмистров: «У «Сочи» хороший коллектив, Шушеначев в него вписался»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Сочи» Никита Бурмистров отметил, что форвард сборной Казахстана Артур Шушеначев вписался в игру команды.

«У нас хороший коллектив, он в него вписался. За то время, что выходит на поле, пытается приносить пользу команде по максимуму. Пару голов забьет и придет уверенность. Потом будет играть еще лучше», — цитирует Legalbet.kz Бурмистрова.

В этом сезоне Шушеначев сыграл 7 матчей за «Сочи» во всех турнирах, забил один мяч и отдал результативную передачу.

Источник: Legalbet
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4
 Урал 16 7 5 4 23-17 26
5
 Сочи 16 6 6 4 24-16 24
6
 Черноморец 16 7 3 6 22-23 24
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9
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 СКА-Хаб. 16 5 6 5 24-26 21
11
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 Родина 16 4 8 4 16-16 20
13
 КАМАЗ 16 5 4 7 13-11 19
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 Алания 16 4 5 7 11-14 17
15
 Сокол 16 3 7 6 8-18 16
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