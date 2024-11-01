Бурмистров: «У «Сочи» хороший коллектив, Шушеначев в него вписался»
Нападающий «Сочи» Никита Бурмистров отметил, что форвард сборной Казахстана Артур Шушеначев вписался в игру команды.
«У нас хороший коллектив, он в него вписался. За то время, что выходит на поле, пытается приносить пользу команде по максимуму. Пару голов забьет и придет уверенность. Потом будет играть еще лучше», — цитирует Legalbet.kz Бурмистрова.
В этом сезоне Шушеначев сыграл 7 матчей за «Сочи» во всех турнирах, забил один мяч и отдал результативную передачу.
Источник: Legalbet
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|
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|4
|5
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|17
|
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|16
|3
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|2.11
|14:00
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|- : -
|2.11
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|
Сокол – Арсенал
|- : -
|2.11
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Уфа – КАМАЗ
|- : -
|2.11
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|
Торпедо – Алания
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