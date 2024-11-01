Бурмистров: «У «Сочи» хороший коллектив, Шушеначев в него вписался»

Нападающий «Сочи» Никита Бурмистров отметил, что форвард сборной Казахстана Артур Шушеначев вписался в игру команды.

«У нас хороший коллектив, он в него вписался. За то время, что выходит на поле, пытается приносить пользу команде по максимуму. Пару голов забьет и придет уверенность. Потом будет играть еще лучше», — цитирует Legalbet.kz Бурмистрова.

В этом сезоне Шушеначев сыграл 7 матчей за «Сочи» во всех турнирах, забил один мяч и отдал результативную передачу.