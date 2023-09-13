Нетфуллин считает, что у «Химок» есть шансы вернутся в РПЛ

Полузащитник «Химок» Равиль Нетфуллин высказался о шансах подмосковного клуба вернуться в российскую премьер-лигу.

«По мне, нахождение наверху таблицы таких команд, как «Сокол» или «Тюмень», — явление временное. Дело в эмоциях, в том, что турнир для них новый. Сейчас эти клубы стараются набрать максимальное количество очков, чтобы обезопасить себя от борьбы за выживание после перерыва. Что касается «Химок», то у нас есть все, чтобы вернуться, — условия, стадион, состав. Ничего не мешает выполнить задачу.

Если говорить про «Торпедо», откуда мне пришлось уйти перед началом нынешнего сезона, то обид нет. Я, конечно, не думал, что уход получится таким, учитывая, сколько я отыграл за эту команду, но время все расставит на свои места", — приводит Legalbet слова Нетфуллина.

21 июня «Торпедо» объявило об уходе 30-летнего россиянина. Нетфуллин выступал за черно-белых с 2020 года. Всего за клуб футболист провел 107 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.

После 9 туров «Химки» занимают 7-ю строчку в турнирной таблице первой лиги, набрав 14 очков. Лидирует «Алания» (20 очков).