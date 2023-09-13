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Сегодня, 12:55

Нетфуллин считает, что у «Химок» есть шансы вернутся в РПЛ

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Полузащитник «Химок» Равиль Нетфуллин высказался о шансах подмосковного клуба вернуться в российскую премьер-лигу.

«По мне, нахождение наверху таблицы таких команд, как «Сокол» или «Тюмень», — явление временное. Дело в эмоциях, в том, что турнир для них новый. Сейчас эти клубы стараются набрать максимальное количество очков, чтобы обезопасить себя от борьбы за выживание после перерыва. Что касается «Химок», то у нас есть все, чтобы вернуться, — условия, стадион, состав. Ничего не мешает выполнить задачу.

Если говорить про «Торпедо», откуда мне пришлось уйти перед началом нынешнего сезона, то обид нет. Я, конечно, не думал, что уход получится таким, учитывая, сколько я отыграл за эту команду, но время все расставит на свои места", — приводит Legalbet слова Нетфуллина.

21 июня «Торпедо» объявило об уходе 30-летнего россиянина. Нетфуллин выступал за черно-белых с 2020 года. Всего за клуб футболист провел 107 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 6 результативных передач.

После 9 туров «Химки» занимают 7-ю строчку в турнирной таблице первой лиги, набрав 14 очков. Лидирует «Алания» (20 очков).

Источник: https://legalbet.ru/news/kapitan-himok-netfullin-u-komandi-est-vsyo-chtobi/
Футбол
Первая лига
ФК Химки
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Алания 9 6 2 1 12-5 20
2
 Сокол 9 5 2 2 9-9 17
3
 Шинник 9 5 1 3 11-10 16
4
 Динамо Мх 9 4 3 2 8-5 15
5
 Акрон 9 4 2 3 14-7 14
6
 Тюмень 9 4 2 3 13-9 14
7
 Химки 9 4 2 3 10-8 14
8
 Торпедо 9 4 2 3 9-9 14
9
 Родина 9 3 4 2 15-9 13
10
 КАМАЗ 9 3 4 2 7-7 13
11
 СКА-Хаб. 9 3 3 3 9-9 12
12
 Енисей 9 3 2 4 13-13 11
13
 Арсенал 9 2 4 3 7-11 10
14
 Ленинградец 9 2 4 3 6-10 10
15
 Черноморец 9 1 7 1 6-6 10
16
 Нефтехимик 9 2 1 6 7-14 7
17
 Кубань 9 1 2 6 5-11 5
18
 Волгарь 9 0 3 6 7-16 3
Результаты / календарь
1 тур
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17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
16.09 17:00
КАМАЗ – Нефтехимик
 - : -
17.09 08:00
СКА-Хаб. – Химки
 - : -
17.09 16:00
Кубань – Акрон
 - : -
17.09 16:00
Торпедо – Енисей
 - : -
17.09 17:00
Черноморец – Сокол
 - : -
17.09 18:00
Арсенал – Шинник
 - : -
17.09 18:00
Ленинградец – Волгарь
 - : -
18.09 16:00
Тюмень – Родина
 - : -
18.09 18:30
Динамо Мх – Алания
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Ислам Машуков

Ислам Машуков

Алания

 6
Иван Тимошенко

Иван Тимошенко

Родина

 6
Абу-Саид Эльдарушев

Абу-Саид Эльдарушев

Акрон

 4
П
Артем Малахов

Артем Малахов

Шинник

 4
Егор Иванов

Егор Иванов

Енисей

 3
Илья Петров

Илья Петров

СКА-Хабаровск

 3
И К Ж
Евгений Осипов

Евгений Осипов

Кубань

 7 1 1
Кирилл Морозов

Кирилл Морозов

Нефтехимик

 3 1 0
Равиль Нетфуллин

Равиль Нетфуллин

Химки

 7 1 0
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