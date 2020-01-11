Нетфуллин продолжит карьеру в «Торпедо»

«Торпедо» и «Химки» договорились о трансфере полузащитника Равиля Нетфуллина. Соглашение с футболистом рассчитано на два с половиной года, сообщает официальный сайт москвичей.

В текущем сезоне 26-летьний хавбек провел в составе «Химок» 22 матча, в которых забил один мяч.

— Впечатления самые приятные. Рад стать частью команды, в которой начинал свой футбольный путь. Хоть школа тогда называлась «Москва», но мы тренировались на Восточной улице. А выпускался я под руководством известного торпедовца Василия Михайловича Жупикова, — сказал Нетфуллин.

— Можно сказать, что ты вернулся домой?

— Да, у меня есть такое ощущение. В свое время я жил недалеко от стадиона «Торпедо», поэтому вдвойне приятно вернуться сюда. Надеюсь помочь решить поставленные перед командой задачи.

— Что было определяющим в твоем решении перейти в стан черно-белых?

— Во-первых, заинтересованность в моих услугах со стороны тренерского штаба. Во-вторых, «Торпедо» — клуб с богатой историей. В-третьих, фактор дома, Москвы.