Нетфуллин: «Отстранение от международных соревнований влияет на падение интереса к футболу»
Полузащитник «Торпедо» Равиль Нетфуллин прокомментировал данные ВЦИОМ об интересе к футболу среди россиян.
«Ответ очевиден: отстранение от международных соревнований влияет на падение интереса к футболу. Думаю, что также есть прямая связь с введением Fan ID. Все видят, какая посещаемость на матчах Кубка России, где нет паспорта болельщика. Жалко, что в стране построили такие современные и комфортабельные стадионы, а болельщиков на них очень мало», — приводит слова Нетфуллина «РБ Спорт».
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса про изменение представления россиян об отечественном футболе с 2005 по 2024 год.
Согласно представленной информации, доля равнодушных к футболу людей за этот период времени увеличилась с 43 до 77 процентов.
Количество постоянных футбольных болельщиков снизилось в пять раз (с 19 до 4 процентов), а интересующихся футболом время от времени — с 34 до 18 процентов.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Арсенал
|13
|6
|7
|0
|11-5
|25
|
2
|Торпедо
|13
|5
|8
|0
|20-12
|23
|
3
|Урал
|13
|6
|4
|3
|18-12
|22
|
4
|Балтика
|13
|5
|6
|2
|12-9
|21
|
5
|Сочи
|13
|5
|5
|3
|22-14
|20
|
6
|Черноморец
|13
|6
|2
|5
|18-17
|20
|
7
|Ротор
|13
|4
|6
|3
|10-8
|18
|
8
|Родина
|13
|4
|6
|3
|14-13
|18
|
9
|Чайка
|13
|4
|5
|4
|15-16
|17
|
10
|Нефтехимик
|13
|4
|5
|4
|11-13
|17
|
11
|Енисей
|13
|5
|1
|7
|13-15
|16
|
12
|СКА-Хаб.
|13
|4
|4
|5
|14-21
|16
|
13
|КАМАЗ
|13
|4
|3
|6
|12-10
|15
|
14
|Сокол
|13
|3
|6
|4
|8-12
|15
|
15
|Алания
|13
|3
|5
|5
|8-9
|14
|
16
|Шинник
|13
|3
|5
|5
|9-13
|14
|
17
|Уфа
|13
|2
|5
|6
|13-18
|11
|
18
|Тюмень
|13
|1
|3
|9
|9-20
|6
|12.10
|12:00
|
Уфа – Черноморец
|- : -
|12.10
|16:00
|
Урал – Тюмень
|- : -
|12.10
|17:00
|
Торпедо – Сокол
|- : -
|12.10
|18:00
|
Нефтехимик – Шинник
|- : -
|12.10
|20:00
|
Родина – Енисей
|- : -
|13.10
|14:00
|
Арсенал – Сочи
|- : -
|13.10
|17:00
|
Алания – Балтика
|- : -
|13.10
|17:00
|
Чайка – КАМАЗ
|- : -
|13.10
|17:00
|
Ротор – СКА-Хаб.
|- : -
|Г
|
|
Александр Юшин
Родина
|7
|
|
Мартин Крамарич
Сочи
|6
|
|
Владимир Писарский
Сочи
|4
|П
|
|
Андрей Егорычев
Урал
|4
|
|
Сауль Гуарирапа
Сочи
|3
|
|
Владислав Руденко
Чайка
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Николай Поярков
СКА-Хабаровск
|8
|1
|4
|
|
Александр Нестеров
Чайка
|12
|1
|3
|
|
Давид Шавлохов
Тюмень
|12
|1
|3