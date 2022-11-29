Несколько клубов РПЛ интересуются защитником «Арсенала» Степановым

Защитник «Арсенала» Данил Степанов с может покинуть тульскую команду в зимнее трансферное окно.

Как сообщает Metaratings.ru, футболистом интересуется несколько команд из РПЛ, которые пока не активизировались в плане переговоров. Летом футболист был близок к переходу в «Сочи», но сделка в итоге сорвалась.

В текущем сезоне 22-летний защитник провел пять матчей в составе «Арсенала» во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.

До тульского клуба Степанов выступал в РПЛ за «Рубин» и «Ротор», также на его счету 12 матчей за молодежную сборную России.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 2 миллиона евро.