Неманья Пейчинович вернулся в «Факел»
«Факел» вернул в свои ряды защитника Неманью Пейчиновича. Сербский футболист подписал контракт с клубом до конца сезона, сообщает сайт воронежцев.
Пейчинович уже выступал за «Факел» в сезоне-2020/2021. Игрок провел за команду 25 матчей, забил четыре мяча и сделал одну результативную передачу. После окончания Олимп-Первенства ФНЛ-2020/21 воронежские болельщики признали серба лучшим игроком сезона.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://fakelfc.ru/news/view/8372-pejchinovich-edet-v-voronezh
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