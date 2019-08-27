Неизвестные ограбили семью владельца «Торпедо». Вынесли деньги, часы и ключи от автомобилей

В Подмосковье ограбили семью владельца «Торпедо» Романа Авдеева, информирует Telegram-канал «Мутко против». Кража произошла в коттеджном поселке «Резиденция Лесной Городок»: воры пробрались в дом его сына Антона в середине августа, пока тот находился за границей.

По мнению потерпевших, грабители хорошо знали дом — они хоть и устроили сильный беспорядок, но смогли найти и вынести сейф, в котором находились деньги (около 10 000 евро), часы и ключи от нескольких автомобилей. Помимо ключей, там находились и документы на 4 машины — два «Мерседеса», «Шевроле» и «Тойоту».