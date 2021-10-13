«Нефтехимик» забил пять безответных мячей в ворота «Спартака-2»

«Нефтехимик» разгромил «Спартак-2» в матче 17-го тура чемпионата Олимп ФНЛ. Красно-белые уступили со счетом 0:5.

Отметим, что москвичи уже в середине первого тайма остались в меньшинстве: красную карточку получил голкипер Тимур Акмурзин.

ФНЛ

17-й тур

«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Спартак-2» (Москва) — 5:0 (1:0)

Голы: Хубаев, 41 (1:0). Юшин, 48 (2:0). Уридия, 59 (3:0). Юшин, 68 (4:0). Юшин, 86 (5:0).

«Нефтехимик» (Нижнекамск): Голубев, Шоркин (Потапов, 46), Ширяев (Мршуля, 77), Котов (Ситдиков, 71), Бердников, Москвичев, Талалай (Дворецков, 40), Хубаев, Емельянов (Галиулин, 71), Юшин, Уридия.

«Спартак-2» (Москва): Акмурзин, Петрунин, Толстопятов, Воропаев, Денисов (Генчу, 21), Сунгатулин, Шильцов (Муталиев, 71), Маркитесов, Оганесян, Мельников (Голятов, 71), Кутателадзе (Поплевченков, 28).

Предупреждения: Талалай, 37. Москвичев, 80. Голятов, 83.

Удаление: Акмурзин, 27.

Судья: Куликов (Саранск).

13 октября. Нижнекамск. Стадион «Нефтехимик».

КАМАЗ (Набережные Челны) — «Енисей» (Красноярск) — 1:1 (1:0)

Голы: Бевеев, 42 (1:0). Канаплин, 73 (1:1).

КАМАЗ (Набережные Челны): Мамин, Морозов, Хомуха, Бевеев, Абазов, Тесленко, Магомадов, Гаглоев, Калугин, Казимир (Мусаев, 59), Янушковский (Османов, 84).

«Енисей» (Красноярск): Опарин, Т.Рукас, Марков (Феррейра, 71), А.Рукас (Сухомлинов, 89), Гарбуз (Кичин, 45+1), Ломакин (Окладников, 71), Самойлов, Иванов, Песиков, Комков (Масловский, 79), Канаплин.

Предупреждения: Тесленко, 6. А.Рукас, 32. Комков, 67. Бевеев, 80.

Судья: Турбин (Дмитров).

13 октября. Набережные Челны. Стадион «КАМАЗ».

«Акрон» (Тольятти) — «Алания» (Владикавказ) — 2:1 (0:1)

Голы: Дав.Кобесов, 12 (0:1). Ефремов, 66 (1:1). Зуев, 90+1 (2:1).

«Акрон» (Тольятти): Волков, Рогач (Зуев, 89), Сагуткин, Килин, Савичев, Чудин, Песегов, Палиенко (Азаров, 64), Босов (Чистяков, 85), Ефремов (Газданов, 85), Базелюк (Делькин, 64).

«Алания» (Владикавказ): Солдатенко, Кочиев, Засеев (Хабалов, 69), Багаев, Бутаев, Сосранов (Хугаев, 69), Магомедов, Хосонов, Дав.Кобесов (Хадарцев, 69), Машуков (Хубулов, 59), Гиоргобиани (Гурциев, 78).

Предупреждения: Багаев, 31. Савичев, 38. Рогач, 88. Делькин, 89.

Судья: Амелин (Тула).

13 октября. Жигулевск. Стадион «Кристалл».