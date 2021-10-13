«Нефтехимик» забил пять безответных мячей в ворота «Спартака-2»
«Нефтехимик» разгромил «Спартак-2» в матче 17-го тура чемпионата Олимп ФНЛ. Красно-белые уступили со счетом 0:5.
Отметим, что москвичи уже в середине первого тайма остались в меньшинстве: красную карточку получил голкипер Тимур Акмурзин.
ФНЛ
17-й тур
«Нефтехимик» (Нижнекамск) — «Спартак-2» (Москва) — 5:0 (1:0)
Голы: Хубаев, 41 (1:0). Юшин, 48 (2:0). Уридия, 59 (3:0). Юшин, 68 (4:0). Юшин, 86 (5:0).
«Нефтехимик» (Нижнекамск): Голубев, Шоркин (Потапов, 46), Ширяев (Мршуля, 77), Котов (Ситдиков, 71), Бердников, Москвичев, Талалай (Дворецков, 40), Хубаев, Емельянов (Галиулин, 71), Юшин, Уридия.
«Спартак-2» (Москва): Акмурзин, Петрунин, Толстопятов, Воропаев, Денисов (Генчу, 21), Сунгатулин, Шильцов (Муталиев, 71), Маркитесов, Оганесян, Мельников (Голятов, 71), Кутателадзе (Поплевченков, 28).
Предупреждения: Талалай, 37. Москвичев, 80. Голятов, 83.
Удаление: Акмурзин, 27.
Судья: Куликов (Саранск).
13 октября. Нижнекамск. Стадион «Нефтехимик».
КАМАЗ (Набережные Челны) — «Енисей» (Красноярск) — 1:1 (1:0)
Голы: Бевеев, 42 (1:0). Канаплин, 73 (1:1).
КАМАЗ (Набережные Челны): Мамин, Морозов, Хомуха, Бевеев, Абазов, Тесленко, Магомадов, Гаглоев, Калугин, Казимир (Мусаев, 59), Янушковский (Османов, 84).
«Енисей» (Красноярск): Опарин, Т.Рукас, Марков (Феррейра, 71), А.Рукас (Сухомлинов, 89), Гарбуз (Кичин, 45+1), Ломакин (Окладников, 71), Самойлов, Иванов, Песиков, Комков (Масловский, 79), Канаплин.
Предупреждения: Тесленко, 6. А.Рукас, 32. Комков, 67. Бевеев, 80.
Судья: Турбин (Дмитров).
13 октября. Набережные Челны. Стадион «КАМАЗ».
«Акрон» (Тольятти) — «Алания» (Владикавказ) — 2:1 (0:1)
Голы: Дав.Кобесов, 12 (0:1). Ефремов, 66 (1:1). Зуев, 90+1 (2:1).
«Акрон» (Тольятти): Волков, Рогач (Зуев, 89), Сагуткин, Килин, Савичев, Чудин, Песегов, Палиенко (Азаров, 64), Босов (Чистяков, 85), Ефремов (Газданов, 85), Базелюк (Делькин, 64).
«Алания» (Владикавказ): Солдатенко, Кочиев, Засеев (Хабалов, 69), Багаев, Бутаев, Сосранов (Хугаев, 69), Магомедов, Хосонов, Дав.Кобесов (Хадарцев, 69), Машуков (Хубулов, 59), Гиоргобиани (Гурциев, 78).
Предупреждения: Багаев, 31. Савичев, 38. Рогач, 88. Делькин, 89.
Судья: Амелин (Тула).
13 октября. Жигулевск. Стадион «Кристалл».
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/first/2021-2022/
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