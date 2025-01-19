«Нефтехимик» возьмет полузащитника Лайкина в аренду у «Спартака»

Главный тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков назвал фамилии игроков, которые в ближайшее время присоединятся к его команде.

«Если ничего не случится в последний момент, то к нам возвращаются Максим Ширяев и Максим Лайкин. Это те игроки, которых мы хорошо знаем, они в свое время нам помогли на определенном этапе. Сейчас у них что-то не получилось, но мы знаем их качества, как их использовать. Неспроста они были интересны топовым клубам после периода, проведенного в «Нефтехимике».

Есть договоренность о переходе Андрея Никитина из «Локомотива», это будет аренда, как и у Лайкина. Кирилл Маляров, который играл за «Балтику», тоже пополнит нашу команду. Ведутся еще переговоры по двум игрокам. Посмотрим, к чему это приведет», — сказал Новиков «РБ Спорт».

После 21 тура в первой лиге «Нефтехимик» занимает 11-е место в турнирной таблице.