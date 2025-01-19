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Сегодня, 17:40

«Нефтехимик» возьмет полузащитника Лайкина в аренду у «Спартака»

Владислав Маслов
Корреспондент
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Главный тренер «Нефтехимика» Кирилл Новиков назвал фамилии игроков, которые в ближайшее время присоединятся к его команде.

«Если ничего не случится в последний момент, то к нам возвращаются Максим Ширяев и Максим Лайкин. Это те игроки, которых мы хорошо знаем, они в свое время нам помогли на определенном этапе. Сейчас у них что-то не получилось, но мы знаем их качества, как их использовать. Неспроста они были интересны топовым клубам после периода, проведенного в «Нефтехимике».

Есть договоренность о переходе Андрея Никитина из «Локомотива», это будет аренда, как и у Лайкина. Кирилл Маляров, который играл за «Балтику», тоже пополнит нашу команду. Ведутся еще переговоры по двум игрокам. Посмотрим, к чему это приведет», — сказал Новиков «РБ Спорт».

После 21 тура в первой лиге «Нефтехимик» занимает 11-е место в турнирной таблице.

Источник: РБ Спорт
Первая лига
ФК Нефтехимик
Кирилл Новиков
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В нижнекамском «Нефтехимике» сообщили, что у клуба нет задачи подъема в РПЛ

Кирилл Новиков считает сборы в Сочи комфортнее, чем в Турции
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Балтика 21 13 6 2 29-13 45
2
 Торпедо 21 11 10 0 39-16 43
3
 Урал 21 10 7 4 31-21 37
4
 Сочи 21 10 7 4 36-21 37
5
 Черноморец 21 11 3 7 31-27 36
6
 Арсенал 21 6 12 3 18-16 30
7
 Ротор 21 7 9 5 18-16 30
8
 СКА-Хаб. 21 7 8 6 28-30 29
9
 Чайка 21 6 10 5 24-23 28
10
 Енисей 21 8 3 10 23-26 27
11
 Нефтехимик 21 6 8 7 20-21 26
12
 Родина 21 5 9 7 19-22 24
13
 КАМАЗ 21 6 4 11 18-19 22
14
 Шинник 21 4 9 8 13-21 21
15
 Уфа 21 5 5 11 22-31 20
16
 Сокол 21 4 7 10 11-26 19
17
 Алания 21 4 6 11 12-24 18
18
 Тюмень 21 3 3 15 16-35 12
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1.03 00:00
Балтика – Шинник
 - : -
1.03 00:00
Енисей – Алания
 - : -
1.03 00:00
КАМАЗ – Арсенал
 - : -
1.03 00:00
Нефтехимик – СКА-Хаб.
 - : -
1.03 00:00
Родина – Тюмень
 - : -
1.03 00:00
Ротор – Урал
 - : -
1.03 00:00
Сочи – Сокол
 - : -
1.03 00:00
Чайка – Уфа
 - : -
1.03 00:00
Черноморец – Торпедо
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Мартин Секулич

Мартин Секулич

Урал

 8
Александр Юшин

Александр Юшин

Родина

 8
Павел Мелешин

Павел Мелешин

Сочи

 7
П
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Мартин Крамарич

Сочи

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Равиль Нетфуллин

Равиль Нетфуллин

Торпедо М

 6
Данил Полубояринов

Данил Полубояринов

Сокол

 6
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Николай Поярков

Николай Поярков

СКА-Хабаровск

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Константин Плиев

Константин Плиев

Алания

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Алексей Татаев

Алексей Татаев

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