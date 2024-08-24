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«Урал» сыграл вничью с «Нефтехимиком» и не сумел возглавить таблицу первой лиги

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Нефтехимик» — «Урал».
Фото ФК «Урал»

«Урал» на выезде сыграл вничью с «Нефтехимиком» в матче 7-го тура Мелбет-Первой лиги — 1:1.

Счет на 59-й минуте открыл полузащитник гостей Эрик Бикфалви. Нижнекамцы отыгрались благодаря голу Рашида Магомедова на 75-й минуте.

На 69-й минуте форвард хозяев Саид Алиев не реализовал пенальти.

«Урал» (14 очков) упустил возможность возглавить таблицу первой лиги и остался вторым. «Нефтехимик» (11) поднялся на четвертое место.

Россия. Мелбет-Первая Лига. 7-й тур
24 авг, 18:00. Нефтехимик (Нижнекамск)
Нефтехимик
1:1
Урал

Источник: Таблица Мелбет-Первой лиги
Футбол
Первая лига
ФК Нефтехимик
ФК Урал
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 Урал 7 4 2 1 11-5 14
3
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4
 Нефтехимик 7 3 2 2 9-9 11
5
 Ротор 6 3 1 2 5-3 10
6
 Сокол 7 2 4 1 6-5 10
7
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 Черноморец 6 2 0 4 7-10 6
15
 Уфа 6 1 3 2 5-7 6
16
 Тюмень 7 1 2 4 5-9 5
17
 Шинник 7 1 2 4 2-7 5
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