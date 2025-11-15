«Нефтехимик» победил «Урал» в матче первой лиги

«Нефтехимик» на своем поле обыграл «Урал» в матче 19-го тура первой лиги — 1:0.

Единственный гол на 51-й минуте забил полузащитник Давид Кокоев.

«Нефтехимик» набрал 24 очка и занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата. «Урал» с 39 очками — на первой строчке.