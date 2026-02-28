«Нефтехимик» нанес поражение «Уфе»
«Нефтехимик» обыграл «Уфу» в домашнем матче 22-го тура Первой лиги — 2:0.
Счет на 33-й минуте открыл Александр Кахидзе. На 85-й минуте Константин Шильцов увеличил преимущество хозяев.
«Нефтехимик» набрал 31 очко и занимает восьмое место в турнирной таблице ФНЛ. «Уфа» с 20 баллами располагается на 16-й строчке.
В следующем туре «Нефтехимик» 8 марта примет «Факел», а «Уфа» 9 марта в гостях сыграет с «Шинником».
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Родина
|34
|19
|11
|4
|58-28
|68
|
2
|Факел
|34
|20
|8
|6
|44-22
|68
|
3
|Урал
|34
|18
|7
|9
|51-31
|61
|
4
|Ротор
|34
|15
|11
|8
|47-26
|56
|
5
|КАМАЗ
|34
|12
|13
|9
|46-34
|49
|
6
|Енисей
|34
|13
|10
|11
|37-35
|49
|
7
|Спартак Кс
|34
|12
|13
|9
|46-41
|49
|
8
|Шинник
|34
|11
|15
|8
|34-28
|48
|
9
|Торпедо
|34
|12
|10
|12
|37-39
|46
|
10
|Челябинск
|34
|10
|14
|10
|42-40
|44
|
11
|Нефтехимик
|34
|10
|13
|11
|40-41
|43
|
12
|СКА-Хаб.
|34
|10
|12
|12
|37-45
|42
|
13
|Арсенал
|34
|8
|15
|11
|42-44
|39
|
14
|Волга
|34
|9
|10
|15
|35-48
|37
|
15
|Уфа
|34
|9
|10
|15
|32-40
|37
|
16
|Черноморец
|34
|9
|8
|17
|37-49
|35
|
17
|Сокол
|34
|5
|11
|18
|16-44
|26
|
18
|Чайка
|34
|5
|7
|22
|30-76
|22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|16.05
|10:00
|СКА-Хаб. – Нефтехимик
|2 : 0
|16.05
|13:00
|Ротор – Чайка
|5 : 0
|16.05
|13:00
|Челябинск – Шинник
|2 : 2
|16.05
|13:00
|Волга – Факел
|0 : 3
|16.05
|13:00
|КАМАЗ – Сокол
|0 : 1
|16.05
|13:00
|Черноморец – Урал
|2 : 1
|16.05
|13:00
|Арсенал – Родина
|1 : 4
|16.05
|13:00
|Спартак Кс – Уфа
|0 : 1
|16.05
|19:30
|Торпедо – Енисей
|1 : 0
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Артем Максименко
Родина
|17
|
|
Амур Калмыков
Спартак Кс
|16
|
|
Белайди Пуси
Факел
|16
|П
|
|
Илья Жигулев
Черноморец
|8
|
|
Максим Игнатьев
Спартак Кс
|8
|
|
Йорди Рейна
Родина
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Хетаг Кочиев
Челябинск
|29
|2
|5
|
|
Константин Плиев
СКА-Хабаровск
|16
|1
|1
|
|
Николай Тарасов
Спартак Кс
|30
|1
|11
Новости