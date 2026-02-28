Футбол
Лига PARI (ФНЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Уведомления
Главная
Футбол
Лига PARI (ФНЛ)

28 февраля, 20:17

«Нефтехимик» нанес поражение «Уфе»

Алина Савинова

«Нефтехимик» обыграл «Уфу» в домашнем матче 22-го тура Первой лиги — 2:0.

Счет на 33-й минуте открыл Александр Кахидзе. На 85-й минуте Константин Шильцов увеличил преимущество хозяев.

«Нефтехимик» набрал 31 очко и занимает восьмое место в турнирной таблице ФНЛ. «Уфа» с 20 баллами располагается на 16-й строчке.

В следующем туре «Нефтехимик» 8 марта примет «Факел», а «Уфа» 9 марта в гостях сыграет с «Шинником».

Россия. PARI Первая лига. 22-й тур.
28 февраля, 17:30. Нефтехимик (Нижнекамск)
Нефтехимик
2:0
Уфа

Подписывайся на канал «СЭ» в Max

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Футбол
Первая лига
ФК Нефтехимик
ФК Уфа
Читайте также
Во Франции потребовали прекратить помощь Киеву из-за безумной мобилизации
Суд в Санкт-Петербурге ограничил распространение фильма с Тимоти Шаламе
Досмотры игроков с собаками, стрельба у базы англичан, желание ФБР сбивать беспилотники. Что творится с безопасностью на ЧМ-2026
Все города ЧМ-2026 по футболу: список из 16 городов, стадионы и матчи в США, Канаде и Мексике
Зверев прервал интервью после вопроса об обвинениях в домашнем насилии
Что произошло за день 9 июня. Главное
Популярное видео
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Енисей»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Шинник»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Факел»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Факел»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Родина»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Родина»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Урал»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Урал»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Уфа»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Уфа»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сокол»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сокол»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 34-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Торпедо»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Торпедо»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Арсенал»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Волга»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Волга»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ротор»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Ротор»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Челябинск»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Челябинск»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Черноморец»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Черноморец»: ФНЛ, 33-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Ротор»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Ротор»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Шинник»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Шинник»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Енисей»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Енисей»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Торпедо»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Чайка» — «Торпедо»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Сокол»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Сокол»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Нефтехимик» Кс: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Нефтехимик» Кс: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 32-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Костромской «Спартак» и «Ротор» сыграли вничью в ФНЛ

«Нефтехимик» — «Уфа»: видеообзор матча ФНЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Родина 34 19 11 4 58-28 68
2
 Факел 34 20 8 6 44-22 68
3
 Урал 34 18 7 9 51-31 61
4
 Ротор 34 15 11 8 47-26 56
5
 КАМАЗ 34 12 13 9 46-34 49
6
 Енисей 34 13 10 11 37-35 49
7
 Спартак Кс 34 12 13 9 46-41 49
8
 Шинник 34 11 15 8 34-28 48
9
 Торпедо 34 12 10 12 37-39 46
10
 Челябинск 34 10 14 10 42-40 44
11
 Нефтехимик 34 10 13 11 40-41 43
12
 СКА-Хаб. 34 10 12 12 37-45 42
13
 Арсенал 34 8 15 11 42-44 39
14
 Волга 34 9 10 15 35-48 37
15
 Уфа 34 9 10 15 32-40 37
16
 Черноморец 34 9 8 17 37-49 35
17
 Сокол 34 5 11 18 16-44 26
18
 Чайка 34 5 7 22 30-76 22
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
16.05 10:00 СКА-Хаб. – Нефтехимик 2 : 0
16.05 13:00 Ротор – Чайка 5 : 0
16.05 13:00 Челябинск – Шинник 2 : 2
16.05 13:00 Волга – Факел 0 : 3
16.05 13:00 КАМАЗ – Сокол 0 : 1
16.05 13:00 Черноморец – Урал 2 : 1
16.05 13:00 Арсенал – Родина 1 : 4
16.05 13:00 Спартак Кс – Уфа 0 : 1
16.05 19:30 Торпедо – Енисей 1 : 0
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Артем Максименко
Артем Максименко

Родина

 17
Амур Калмыков
Амур Калмыков

Спартак Кс

 16
Белайди Пуси
Белайди Пуси

Факел

 16
П
Илья Жигулев
Илья Жигулев

Черноморец

 8
Максим Игнатьев
Максим Игнатьев

Спартак Кс

 8
Йорди Рейна
Йорди Рейна

Родина

 6
И К Ж
Хетаг Кочиев
Хетаг Кочиев

Челябинск

 29 2 5
Константин Плиев
Константин Плиев

СКА-Хабаровск

 16 1 1
Николай Тарасов
Николай Тарасов

Спартак Кс

 30 1 11
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости