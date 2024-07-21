«Нефтехимик» в большинстве одержал волевую победу над «Уфой» в первой лиге

«Нефтехимик» на своем поле обыграл «Уфу» в матче 2-го тура Мелбет-Первой лиги — 2:1.

Гости вышли вперед на 10-й минуте, отличился Роман Пасевич. На 59-й минуте уфимцы остались в меньшинстве после удаления Дениса Кутина.

Хозяева сумели перевернуть игру в концовке — на 80-й минуте счет сравнял Саид Алиев, а восемь минут спустя забил Максим Шоркин.

«Нефтехимик» (6 очков) поднялся на первое место в первой лиге. «Уфа» (1) идет 12-й в турнирной таблице.