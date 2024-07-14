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«Нефтехимик» разгромил «Тюмень» в стартовом туре первой лиги

Сергей Разин
корреспондент
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14 июля. «Нефтехимик» обыграл «Тюмень» (3:0).
Фото ФК «Нефтехимик»

«Нефтехимик» в матче первого тура ФНЛ обыграл «Тюмень» со счетом 3:0.

Отличились Саид Алиев, Максим Петров и Султан Джамилов.

В следующем туре «Нефтехимик» 20 июля примет «Уфу», «Тюмень» 21 июля сыграет с «Аланией».

Россия. Мелбет-Первая Лига. 1-й тур
14 июл, 18:00. Нефтехимик (Нижнекамск)
Нефтехимик
3:0
Тюмень

ФК Нефтехимик
ФК Тюмень
0
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Мексика — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки
Канада — Чили: видеообзор матча, Кубок Америки
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Парагвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки
Колумбия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
Уругвай — Боливия: видеообзор матча, Кубок Америки
Панама — США: видеообзор матча, Кубок Америки
Венесуэла — Мексика: видеообзор матча, Кубок Америки
Эквадор — Ямайка: видеообзор матча, Кубок Америки
Чили — Аргентина: видеообзор матча, Кубок Америки
Перу — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки
Бразилия — Коста-Рика: видеообзор матча, Кубок Америки
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Тазабаев стал главным тренером «Алании»

«Торпедо» забило четыре безответных гола «СКА-Хабаровску» в стартовом матче сезона
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Торпедо 1 1 0 0 4-0 3
2
 Нефтехимик 1 1 0 0 3-0 3
3
 Урал 1 1 0 0 2-0 3
4
 Енисей 1 1 0 0 2-1 3
5
 Ротор 1 1 0 0 1-0 3
6
 Арсенал 1 1 0 0 1-0 3
7
 Уфа 0 0 0 0 0-0 0
8
 Родина 0 0 0 0 0-0 0
9
 Чайка 0 0 0 0 0-0 0
10
 Сокол 0 0 0 0 0-0 0
11
 Алания 0 0 0 0 0-0 0
12
 Балтика 0 0 0 0 0-0 0
13
 КАМАЗ 1 0 0 1 1-2 0
14
 Шинник 1 0 0 1 0-1 0
15
 Черноморец 1 0 0 1 0-1 0
16
 Сочи 1 0 0 1 0-2 0
17
 Тюмень 1 0 0 1 0-3 0
18
 СКА-Хаб. 1 0 0 1 0-4 0
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33 тур
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13.07 16:00
Арсенал – Черноморец
 1 : 0
14.07 13:00
Енисей – КАМАЗ
 2 : 1
14.07 16:00
Урал – Сочи
 2 : 0
14.07 16:00
Шинник – Ротор
 0 : 1
14.07 18:00
Нефтехимик – Тюмень
 3 : 0
14.07 18:30
Торпедо – СКА-Хаб.
 4 : 0
14.07 18:30
Родина – Балтика
 - : -
14.07 20:00
Чайка – Сокол
 - : -
15.07 19:30
Алания – Уфа
 - : -
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ЖК
Г
Саид Алиев

Саид Алиев

Нефтехимик

 1
Тимур Аюпов

Тимур Аюпов

Урал

 1
Игорь Горбунов

Игорь Горбунов

Торпедо М

 1
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Сурхайхан Абдуллаев

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КАМАЗ

 1 0 1
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