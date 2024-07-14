«Нефтехимик» разгромил «Тюмень» в стартовом туре первой лиги

Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Торпедо
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
2
|Нефтехимик
|1
|1
|0
|0
|3-0
|3
|
3
|Урал
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
4
|Енисей
|1
|1
|0
|0
|2-1
|3
|
5
|Ротор
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
6
|Арсенал
|1
|1
|0
|0
|1-0
|3
|
7
|Уфа
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Родина
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Чайка
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Сокол
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Алания
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Балтика
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|КАМАЗ
|1
|0
|0
|1
|1-2
|0
|
14
|Шинник
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
15
|Черноморец
|1
|0
|0
|1
|0-1
|0
|
16
|Сочи
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
17
|Тюмень
|1
|0
|0
|1
|0-3
|0
|
18
|СКА-Хаб.
|1
|0
|0
|1
|0-4
|0
Результаты / календарь
1 тур
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8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|13.07
|16:00
|
Арсенал – Черноморец
|1 : 0
|14.07
|13:00
|
Енисей – КАМАЗ
|2 : 1
|14.07
|16:00
|
Урал – Сочи
|2 : 0
|14.07
|16:00
|
Шинник – Ротор
|0 : 1
|14.07
|18:00
|
Нефтехимик – Тюмень
|3 : 0
|14.07
|18:30
|
Торпедо – СКА-Хаб.
|4 : 0
|14.07
|18:30
|
Родина – Балтика
|- : -
|14.07
|20:00
|
Чайка – Сокол
|- : -
|15.07
|19:30
|
Алания – Уфа
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
ЖК
|Г
|
|
Саид Алиев
Нефтехимик
|1
|
|
Тимур Аюпов
Урал
|1
|
|
Игорь Горбунов
Торпедо М
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Сурхайхан Абдуллаев
КАМАЗ
|1
|0
|1
|
|
Алексей Бердников
Арсенал Т
|1
|0
|1
|
|
Никита Бурмистров
Сочи
|1
|0
|1
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